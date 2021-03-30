ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко грубо высказался о неблагонадежных чиновниках

30.03.2021 13:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами власти 30 марта заявил, что в аппарате управления нет «полного единомыслия».

Лукашенко грубо высказался о неблагонадежных чиновниках
Фото president.gov.by

«Скажу откровенно: наверное, каждый из присутствующих здесь не думает, что у нас полное единомыслие, что у нас крепкий аппарат управления на различных уровнях, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Хватает и в аппарате управления, особенно до последних событий: некоторые из них (мы их тоже знаем, некоторых), сидя из-под плинтуса посматривали, как же там День Воли пройдет, еще чего-то, весеннее наступление трудящихся и прочее».

«Потом поняли, что не то, как пишут там, особенно россияне, власть устояла, да нет. Власть стояла и будет стоять, мы государство сохранили и будем его дальше укреплять. Поэтому, кто хочет работать — вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. Скажу грубее, вставайте в строй и вперед. У нас слишком много работы для того, чтобы отсиживаться где-то. Не для того это мы делаем», — добавил он.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что нельзя кардинально менять полномочия президента.

В середине декабря прошлого года член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, глава созданного с одобрения КС Народного антикризисного управления (НАУ), бывший чиновник и дипломат Павел Латушко заявил, что НАУ фиксирует «довольно большую заинтересованность со стороны чиновников в поддержке народных требований».

На тот момент, по его словам, с НАУ связалось около трех тысяч чиновников. «Это еще раз подчеркивает, что госслужащие, люди, которые отвечают за государственное управление, готовы сотрудничать и переходить на сторону народа», — говорил Латушко.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами власти 30 марта заявил, что в аппарате управления нет «полного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: У партии Бабарико в нынешней ситуации шансов практически нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by