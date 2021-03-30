В Китае стеклянный мост необычной формы немедленно стал популярной достопримечательностью

Источник материала: Onliner

В последние годы в КНР открывается много пешеходных мостов, выполненных из стекла и металла, благо рельеф некоторых провинций страны позволяет строить такие объекты на радость (и страх) туристам. Какие-то из них пытаются выделиться своей протяженностью, другие — фантастической формой. Мост Ruyi в провинции Чжэцзян на востоке страны из последних.

Мост протяженностью около сотни метров построили над одним из горных ущелий провинции полгода назад. Из-за своей чрезвычайной живописности местность пользуется большой популярностью у туристов, тем более сейчас, когда закрыты границы, китайцы особенно активно путешествуют внутри страны. За прошедшие месяцы этот объект уже успело посетить около 200 тыс. человек, и многих из них привлекла его необычная форма.





















Мост на самом деле представляет собой три отдельные конструкции, объединенные в одну структуру. Их изогнутая форма вдохновлена традиционным китайским нефритовым жезлом, символизирующим в местной культуре везение. Значительная часть моста, расположившегося над ущельем глубиной 140 метров, выполнена из стекла, что делает его пересечение особенно запоминающимся.