115 грамм мяса и полкилограмма картошки в день. В тюрьмах и СИЗО новые нормы питания

Источник материала: Onliner

Правительство пересмотрело подходы к питанию в СИЗО и тюрьмах. Это предусмотрено постановлением Совмина №169, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В документе также определили, сколько и каких средств гигиены полагается в месяц осужденным.

Для тех, кто находится в следственных изоляторах и тюрьмах, установили такие нормы на человека в сутки:

250 г хлеба из смеси муки ржаной и пшеничной первого сорта (заварных и незаварных сортов, с добавками и без них);

200 г хлеба из муки пшеничной первого сорта (заварных и незаварных сортов, с добавками и без них);

5 г муки пшеничной второго сорта;

100 г круп (ячневая, гречневая, пшено, перловая, рисовая, овсяная), бобовых сушеных;

30 г макаронных изделий из муки высшего сорта;

90 г мяса (свинина, говядина первой категории);

55 г рыбы с головой;

15 г маргариновой продукции с процентным содержанием жира не менее 45%;

15 г масла растительного рафинированного;

125 мл молоко коровьего жирностью не более 3,6%;

2 куриных яйца (в неделю);

30 г сахара;

15 г соли;

1 г чая;

0,1 г лаврового листа;

3 г томатной пасты;

20 г сухого киселя или 10 г сушеных фруктов;

25 г мяса птицы (цыплят-бройлеров первого сорта);

20 г колбасных вареных изделий (первого или высшего сорта);

10 г сметаны жирностью не более 26%;

500 г картофеля;

120 г капусты;

40 г свеклы;

30 г моркови;

40 г лука;

20 г огурцов (томатов), кореньев, зелени;

0,5 г приправы универсальной;

5 г чеснока (с 1 ноября по 31 марта).

Мужчинам в месяц полагается 4 бритвенных станка разового пользования, женщинам бритва не полагается вообще.

Независимо от пола норматив хозяйственного мыла — по 200 г, туалетной бумаги — по 25 м.

При этом женщинам положено в два раза больше туалетного мыла — 100 г против 50 г для мужчин. Также в нормы обеспечения для женщин записали 10 штук прокладок в месяц.

«Осужденные и граждане, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, обеспечиваются средствами личной гигиены по письменному заявлению по месту отбывания наказания», — говорится в постановлении.