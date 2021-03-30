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115 грамм мяса и полкилограмма картошки в день. В тюрьмах и СИЗО новые нормы питания
Источник материала: Onliner
Правительство пересмотрело подходы к питанию в СИЗО и тюрьмах. Это предусмотрено постановлением Совмина №169, которое сегодня официально
Для тех, кто находится в следственных изоляторах и тюрьмах, установили такие нормы на человека в сутки:
Мужчинам в месяц полагается 4 бритвенных станка разового пользования, женщинам бритва не полагается вообще.
Независимо от пола норматив хозяйственного мыла — по 200 г, туалетной бумаги — по 25 м.
При этом женщинам положено в два раза больше туалетного мыла — 100 г против 50 г для мужчин. Также в нормы обеспечения для женщин записали 10 штук прокладок в месяц.
«Осужденные и граждане, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, обеспечиваются средствами личной гигиены по письменному заявлению по месту отбывания наказания», — говорится в постановлении.
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Правительство пересмотрело подходы к питанию в СИЗО и тюрьмах. Это предусмотрено постановлением Совмина №169, которое сегодня официально опубликовано на...
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