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115 грамм мяса и полкилограмма картошки в день. В тюрьмах и СИЗО новые нормы питания

30.03.2021 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Правительство пересмотрело подходы к питанию в СИЗО и тюрьмах. Это предусмотрено постановлением Совмина №169, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В документе также определили, сколько и каких средств гигиены полагается в месяц осужденным.

Для тех, кто находится в следственных изоляторах и тюрьмах, установили такие нормы на человека в сутки:

  • 250 г хлеба из смеси муки ржаной и пшеничной первого сорта (заварных и незаварных сортов, с добавками и без них);
  • 200 г хлеба из муки пшеничной первого сорта (заварных и незаварных сортов, с добавками и без них);
  • 5 г муки пшеничной второго сорта;
  • 100 г круп (ячневая, гречневая, пшено, перловая, рисовая, овсяная), бобовых сушеных;
  • 30 г макаронных изделий из муки высшего сорта;
  • 90 г мяса (свинина, говядина первой категории);
  • 55 г рыбы с головой;
  • 15 г маргариновой продукции с процентным содержанием жира не менее 45%;
  • 15 г масла растительного рафинированного;
  • 125 мл молоко коровьего жирностью не более 3,6%;
  • 2 куриных яйца (в неделю);
  • 30 г сахара;
  • 15 г соли;
  • 1 г чая;
  • 0,1 г лаврового листа;
  • 3 г томатной пасты;
  • 20 г сухого киселя или 10 г сушеных фруктов;
  • 25 г мяса птицы (цыплят-бройлеров первого сорта);
  • 20 г колбасных вареных изделий (первого или высшего сорта);
  • 10 г сметаны жирностью не более 26%;
  • 500 г картофеля;
  • 120 г капусты;
  • 40 г свеклы;
  • 30 г моркови;
  • 40 г лука;
  • 20 г огурцов (томатов), кореньев, зелени;
  • 0,5 г приправы универсальной;
  • 5 г чеснока (с 1 ноября по 31 марта).

Мужчинам в месяц полагается 4 бритвенных станка разового пользования, женщинам бритва не полагается вообще.

Независимо от пола норматив хозяйственного мыла — по 200 г, туалетной бумаги — по 25 м.

При этом женщинам положено в два раза больше туалетного мыла — 100 г против 50 г для мужчин. Также в нормы обеспечения для женщин записали 10 штук прокладок в месяц.

«Осужденные и граждане, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, обеспечиваются средствами личной гигиены по письменному заявлению по месту отбывания наказания», — говорится в постановлении.

 
 
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Правительство пересмотрело подходы к питанию в СИЗО и тюрьмах. Это предусмотрено постановлением Совмина №169, которое сегодня официально опубликовано на...
 
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