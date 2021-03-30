Светлана Ходченкова на умопомрачительных каблуках и в секси-костюме свела россиян с ума

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Фото: Global look press

«Боже, она бомба», «Мощь невероятная!», «Ноги от ушей, фигура — супер», «Сводящая с ума», «Можно смотреть бесконечно», «Чтобы такое исполнить, надо долго тренироваться», «С ума сойти от ее красоты», — пишут фолловеры.

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