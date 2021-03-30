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Светлана Ходченкова на умопомрачительных каблуках и в секси-костюме свела россиян с ума

30.03.2021 13:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Светлана Ходченкова на умопомрачительных каблуках и в секси-костюме свела россиян с ума
Фото: Global look press
Светлана Ходченкова семь лет назад всерьез увлеклась танцами на пилоне. С тех пор длинноногая актриса каждый день усердно тренируется, оттачивая свое мастерство. Она даже разместила видео, на котором продемонстрировала одно из самых эффектных па.

Светлана Ходченкова показала невероятную технику вращения и растяжку в сексуальном спортивном костюме, который состоит из черного бюстгальтера и лосин. На звезде — специальная обувь на умопомрачительных каблуках. Волосы она собрала в высокий хвост.

38-летняя актриса настолько хороша, что от нее невозможно оторвать глаз. Артистка вращается под нежную музыку в лучах света. Двигаясь, блондинка продемонстрировала все достоинства своего безупречного тела.

Подписчики от такого вида остались в полном восторге.

«Боже, она бомба», «Мощь невероятная!», «Ноги от ушей, фигура — супер», «Сводящая с ума», «Можно смотреть бесконечно», «Чтобы такое исполнить, надо долго тренироваться», «С ума сойти от ее красоты», — пишут фолловеры.


Коллеги знаменитости также не остались в стороне. Сергей Бурунов выразил эмоции, оставив под публикацией смайл в виде сердца. «Вау», — прокомментировала певица Юлия Топольницкая.

Отметим, Светлана Ходченкова тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз после болезненного разрыва с актером Владимиром Яглычом. Отношения супругов распались в 2010 году. Ходченковой неоднократно приписывали романы с многими знаменитостями, в том числе с Семеном Слепаковым.
 
 
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