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Новая аудиозапись из милиции. Офицеры о демонстрантах: «Они — государство, их больше»

30.03.2021 13:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новая аудиозапись из милиции. Офицеры о демонстрантах: «Они — государство, их больше»
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
«Байпол» обнародовал, как утверждается, очередную запись разговора представителя милицейского руководства Минска со своими подчиненными, где обсуждаются протесты и действия силовиков. Аудиозапись размещена на YouTube-канале инициативы. Когда именно была сделана аудиозапись, не сообщается, пишет Tut.by.

Инициатива «Байпол» обнародовала, как утверждается, аудиозапись совещания начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома полковника милиции Александра Сазонова с подчиненными. Он ставит под сомнение правильность работы «системы отсеивания» и отмечает невозможность достоверно изобличить в толпе «организаторов и кураторов».

Он ставит под сомнение правильность работы «системы отсеивания» и отмечает невозможность достоверно изобличить в толпе «организаторов и кураторов». По его мнению, строили баррикады и активно противодействовали правоохранительным органам люди, которые «были проплачены», а обычные граждане в основной массе не участвовали в подобных действиях, выражая протест мирно.

— Белорусы, вот смотрите, по этим всем акциям они идут радостные, как на 1-е мая, б… дь. С флажочками, б…дь, шариками, одеты, губки красненькие накрашены, в белых платьях. Это что, б…дь? Вот эти, как говорили, там наркоманы, там и вот это отбросы наши? Нет! Это те люди, которые, я знаю просто таких людей, простых даже из своего дома милиционеров, которые вышли против насилия, вот и все. А на тех, которые, ты посмотри, есть же видео конкретное, где, б…дь, сидят два таких бычка, б…дь, к ним подбегают, говорят: слушай, вон, давай быстрее, че сидите? Б…дь, подскочили и пошли там, б…дь, перед омоновцами танцевать. Это непростые люди! — утверждает человек на записи.

Другие люди, участвовавшие в беседе, также высказывали свое мнение. Один из них заявил, что считает неправильным жесткие действия в отношении Сергея Тихановского и применение насилия еще до проведения выборов — именно это, с его точки зрения, спровоцировало массовость акций. Человек, которого «Байпол» идентифицирует как Александра Сазонова, в целом согласен с собеседником, однако отмечает, что зачинщики также находились в толпе обычных граждан.

— Во-вторых, поймите — кто их задерживает? С розыска так бы не били бы, да? С НОНа так бы не били бы, у нас не… ну, мы не умеем так бить. ОМОН — он знает, как задерживать, правильно? Вы ж всегда берете ОМОН, когда на задержание, как они работают? — говорит якобы Сазонов.

— Товарищ полковник, никак. Они не умеют работать. Мы всю жизнь брали «Алмаз» — вот они умеют работать. А ОМОН — только подойти, в…ть в спину с ноги и поржать, все, — возражает один из присутствующих.

— Ну, вот как-то с «Альфой» задерживали, там реально вообще. Они реально заземлили, все, нету никаких лишних ударов, ничего, — вторит ему другой участник беседы.

По словам якобы начальника подразделения, в стране на момент беседы действует «усиленный режим высокой опасности массовых беспорядков» — и силовики по всей стране работают, принимая это во внимание. В том числе он упоминает работу во время протестов сил специальных операций — военного спецназа. Он также комментирует сообщения о так называемых титушках — неформальных формированиях, призванных применять силу в определенных ситуациях. По словам, предположительно, Александра Сазонова, эти люди — «сотрудники, профессионалы, бойцы» — с 12 августа начали работать в рядах протестующих и выявлять организаторов и тех, кто дает команды, а затем указывать на них ОМОНу и представителям сил спецопераций, которые этих людей задерживали. Также якобы Сазонов в диалоге утверждает, что с 12 августа была дана команда применять насилие лишь в ответ на жесткие действия в отношении сотрудников милиции.


— Товарищ полковник, а кого-нибудь п…дили после 12 числа? — спрашивает один из присутствующих.

— Ты имеешь в виду со стороны митингующих?

— Милиционеров.

— Милиционеров? Никого. А знаешь почему? Потому что оппозиция решила показать, что мы мирная, мы добрая. Даже давай назовем это не оппозицией…

— Это не оппозиция. Какая оппозиция? Это просто люди!

— Мы мирные, мы добрые, мы ходим на парад. Посмотрите, наши люди за собой убирают.

— Да, все красиво.

— Они друг другу помогают, воду привозят. Они все приветливые, радостные. Решили показать что? Что власть — это черное. Это надо это показать. Они не говорят про баррикады, они не говорят, кто был на баррикадах. Посмотри — с их стороны про баррикады нет никакого упоминания.

— Товарищ полковник, секунду. Их больше, их больше. Они государство, их больше, — говорит участник беседы.
 
Теги: Минск
 
 
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