Источник материала: UDF



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

пишет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая аудиозапись из милиции. Офицеры о демонстрантах: «Они — государство, их больше» «Это не оппозиция. Какая оппозиция? Это просто люди!»

Инициатива «Байпол» обнародовала, как утверждается, аудиозапись совещания начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома полковника милициис подчиненными. Он ставит под сомнение правильность работы «системы отсеивания» и отмечает невозможность достоверно изобличить в толпе «организаторов и кураторов».Он ставит под сомнение правильность работы «системы отсеивания» и отмечает невозможность достоверно изобличить в толпе «организаторов и кураторов». По его мнению, строили баррикады и активно противодействовали правоохранительным органам люди, которые «были проплачены», а обычные граждане в основной массе не участвовали в подобных действиях, выражая протест мирно.— Белорусы, вот смотрите, по этим всем акциям они идут радостные, как на 1-е мая, б… дь. С флажочками, б…дь, шариками, одеты, губки красненькие накрашены, в белых платьях. Это что, б…дь? Вот эти, как говорили, там наркоманы, там и вот это отбросы наши? Нет! Это те люди, которые, я знаю просто таких людей, простых даже из своего дома милиционеров, которые вышли против насилия, вот и все. А на тех, которые, ты посмотри, есть же видео конкретное, где, б…дь, сидят два таких бычка, б…дь, к ним подбегают, говорят: слушай, вон, давай быстрее, че сидите? Б…дь, подскочили и пошли там, б…дь, перед омоновцами танцевать. Это непростые люди! — утверждает человек на записи.Другие люди, участвовавшие в беседе, также высказывали свое мнение. Один из них заявил, что считает неправильным жесткие действия в отношениии применение насилия еще до проведения выборов — именно это, с его точки зрения, спровоцировало массовость акций. Человек, которого «Байпол» идентифицирует как Александра Сазонова, в целом согласен с собеседником, однако отмечает, что зачинщики также находились в толпе обычных граждан.— Во-вторых, поймите — кто их задерживает? С розыска так бы не били бы, да? С НОНа так бы не били бы, у нас не… ну, мы не умеем так бить. ОМОН — он знает, как задерживать, правильно? Вы ж всегда берете ОМОН, когда на задержание, как они работают? — говорит якобы Сазонов.— Товарищ полковник, никак. Они не умеют работать. Мы всю жизнь брали «Алмаз» — вот они умеют работать. А ОМОН — только подойти, в…ть в спину с ноги и поржать, все, — возражает один из присутствующих.— Ну, вот как-то с «Альфой» задерживали, там реально вообще. Они реально заземлили, все, нету никаких лишних ударов, ничего, — вторит ему другой участник беседы.По словам якобы начальника подразделения, в стране на момент беседы действует «усиленный режим высокой опасности массовых беспорядков» — и силовики по всей стране работают, принимая это во внимание. В том числе он упоминает работу во время протестов сил специальных операций — военного спецназа. Он также комментирует сообщения о так называемых титушках — неформальных формированиях, призванных применять силу в определенных ситуациях. По словам, предположительно, Александра Сазонова, эти люди — «сотрудники, профессионалы, бойцы» — с 12 августа начали работать в рядах протестующих и выявлять организаторов и тех, кто дает команды, а затем указывать на них ОМОНу и представителям сил спецопераций, которые этих людей задерживали. Также якобы Сазонов в диалоге утверждает, что с 12 августа была дана команда применять насилие лишь в ответ на жесткие действия в отношении сотрудников милиции.— Товарищ полковник, а кого-нибудь п…дили после 12 числа? — спрашивает один из присутствующих.— Ты имеешь в виду со стороны митингующих?— Милиционеров.— Милиционеров? Никого. А знаешь почему? Потому что оппозиция решила показать, что мы мирная, мы добрая. Даже давай назовем это не оппозицией…— Это не оппозиция. Какая оппозиция? Это просто люди!— Мы мирные, мы добрые, мы ходим на парад. Посмотрите, наши люди за собой убирают.— Да, все красиво.— Они друг другу помогают, воду привозят. Они все приветливые, радостные. Решили показать что? Что власть — это черное. Это надо это показать. Они не говорят про баррикады, они не говорят, кто был на баррикадах. Посмотри — с их стороны про баррикады нет никакого упоминания.— Товарищ полковник, секунду. Их больше, их больше. Они государство, их больше, — говорит участник беседы.