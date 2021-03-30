Карбалевич: У партии Бабарико в нынешней ситуации шансов практически нет

– Штаб Бабарико объявил о создании партии. Как оцениваете ее перспективы?





– На нынешнем историческом этапе ее перспективы я ее оцениваю низко. По той простой причине, что ее просто не зарегистрируют. Было бы странно, если бы власти это сделали, при том, что уже 20 лет ни одна новая партия в Беларуси не регистрируется.





И мы помним, что как только Бабарико появился на политической арене, его тут же посадили в тюрьму. Было бы странно, если бы Лукашенко зарегистрировал партию своего по существу главного конкурента, самого популярного политика в стране.





И я боюсь, что к местным выборам власти попытаются делегитимизировать все реально существующие политические организации в Беларуси. Объявлено о перерегистрации партий – не исключаю, что оппозиционные партии вообще лишатся регистрации.





Кроме того, возможно, что инициативные группы оппонентов власти не будут регистрировать просто на этапе подачи документов, чтобы не дать им легальных возможностей даже собирать подписи.





Как в таком достаточно стерильном политическом пространстве может действовать хотя бы оргкомитет новой партии, я с трудом себе представляю.





Политическая партия – институт демократии. Партии появились в истории с созданием двух институтов: парламента и выборов. Партии стали инструментом, с помощью которого определенные слои населения лоббировали свои интересы в институте народного представительства.





В Беларуси сегодня нет ни органов народного представительства, ни выборов. Что в такой ситуации делать партиям, сложно сказать. Поэтому удивительно не то, что политические партии в Беларуси слабые, а то, что они вообще существуют в таких неблагоприятных условиях.





– Но ведь ходили слухи, что конституционная реформа приведет, в том числе, к повышению роли партий в политической жизни страны.





– Слухи есть слухи. Во-первых, если мы говорим о местных выборах, то, вероятно, они будут проводиться одновременно с референдумом по изменению Конституции. То есть поправки действовать еще не будут.





Во-вторых, я вспоминаю заявление Лукашенко на «Всебелорусском народном собрании» о том, что он против пропорциональной системы выборов. Она дает партиям возможность проявить себя и сформировать партийную систему.





Но даже если это случится: вы же знаете, что законы в нашей стране – одно, а правоприменительная практика – другое. Пока политический режим в Беларуси становится все более жестким, гораздо более жестким, чем он был до 2020 года. Если тогда роль партий была небольшая, то уж в новой ситуации обстоятельства будут играть против них еще в больший минус.





– В штабе Бабарико с объявлением о создании партии подчеркнули, что они не работают на раскол демократического движения. Но не станет ли это расколом на практике: не станет ли партия альтернативой оппозиционным центрам вокруг Тихановской и Латушко?





– В демократическом обществе существование разных партий – нормальная ситуация. Но если мы говорим о действующем политическом режиме, то, на мой взгляд, в ходе ближайшей электоральной кампании – местных выборов – все его оппоненты должны объединиться и идти единой коалицией.





Это создаст черно-белую ситуацию: есть власть и есть ее оппоненты. Как это произошло стихийно в ходе президентских выборов, когда все поддержали Светлану Тихановскую.





– Это даст больше шансов на то, что какие-то кандидаты смогут быть официально избраны?





– Поскольку выборов в Беларуси нет, то избрание кандидатов зависит исключительно от желания власти пропустить в тот или иной орган определенных персон. Я не вижу, каким образом эту ситуацию можно поломать.





Что можно сделать в ходе ближайшей кампании – снова использовать ее для мобилизации сторонников, чтобы общественное движение пошло на подъем. Стоит попытаться продублировать ситуацию президентских выборов. А возможно это, только когда все оппоненты будут объединены.





– То есть вы не верите, что после событий прошлого года часть избиркомов уже не решится на фальсификации?





– Это сложно представить. Потому что власти взяли ситуацию под контроль, и они будут формировать избиркомы из абсолютно надежных людей. Думаю, таких людей на всю страну наберется.





Поэтому не думаю, что предстоящие выборы по официальным результатам будут сильно отличаться от предыдущих.