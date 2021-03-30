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Священнослужители в онлайн: Свято-Елисаветинский монастырь в Беларуси покорил YouTube
30.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
YouTube-канал Свято-Елисаветинского монастыря в Беларуси набрал почти 200 тысяч подписчиков. Там можно найти и полезные кулинарные советы, и получить
Еще больше о Свято-Елисаветинском монастыре можно узнать в специальном репортаже «Обитель XXI века». Он выйдет в эфир на телеканале «МИР 24».
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На канале можно найти и полезные кулинарные советы, и получить ответ на интересующий вопрос.
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