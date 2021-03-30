Священнослужители в онлайн: Свято-Елисаветинский монастырь в Беларуси покорил YouTube

Источник материала: Mir24.TV Belarus

YouTube-канал Свято-Елисаветинского монастыря в Беларуси набрал почти 200 тысяч подписчиков. Там можно найти и полезные кулинарные советы, и получить ответ на интересующий вопрос . В «Обители XXI века» побывала корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова и поинтересовалась, что заставило монахинь и священнослужителей выйти в онлайн.

Еще больше о Свято-Елисаветинском монастыре можно узнать в специальном репортаже «Обитель XXI века». Он выйдет в эфир на телеканале «МИР 24».