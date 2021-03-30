Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

В формате брифинга на вопросы журналистов ответит министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук, академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 1 апреля, в 10:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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