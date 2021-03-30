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Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года
30.03.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В формате брифинга на вопросы журналистов ответит министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук, академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в четверг, 1 апреля, в 10:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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