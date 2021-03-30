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Восстановление экономик стран ЕАЭС в 2021 год
30.03.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В рамках доклада специалисты ЕАБР проанализируют сложившуюся в наших странах экономическую ситуацию и дадут свои прогнозы о возможностях, условиях и сроках выхода из кризиса.
Спикеры в Минске:
В Москве:
В Бишкеке:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 31 марта, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В среду, 31 марта, в 11:00 на сайте Sputnik Беларусь в формате видеомоста Минск – Москва – Бишкек пройдет онлайн-презентация доклада Евразийского банка развития на тему...
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