Без Меган не обошлось: стало известно, зачем принцу Гарри две работы

Источник материала: Sputnik Беларусь

В сети рассекретили истинные намерения принца Гарри: младший внук королевы хватается за любую работу, так как не хочет отставать от своей жены Меган Маркл.

Недавно стало известно, что мятежный герцог, который окончательно отрекся от британского престола и осел в США, стал топ-менеджером компании из Кремниевой долины, а после нашел себе еще одну работу , связанную со СМИ.

Теперь же стало известно, что движет мятежником и зачем принцу Гарри понадобились сразу две работы. Об этом рассказал приближенный источник изданию The Telegraph.

"Вероятнее всего он принял предложение из Кремниевой долины, чтобы возвести себя на один уровень с Маркл, которой всегда восхищался, считая ее самой умной, проницательной и поражающей личностью", - отметил инсайдер.

По словам источника, принц давно хочет выйти из тени супруги, найти себя и свое место в этом мире. К таким преобразованиям его подталкивает не только грядущее пополнение в семье, но и желание Маркл баллотироваться в президенты США .

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