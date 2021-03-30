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Без Меган не обошлось: стало известно, зачем принцу Гарри две работы
30.03.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В сети рассекретили истинные намерения принца Гарри: младший внук королевы хватается за любую работу, так как не хочет отставать от своей жены Меган Маркл.
© AP / Toby Melville
Недавно стало известно, что мятежный герцог, который окончательно отрекся от британского престола и осел в США,
Теперь же стало известно, что движет мятежником и зачем принцу Гарри понадобились сразу две работы. Об этом рассказал приближенный источник изданию The Telegraph.
"Вероятнее всего он принял предложение из Кремниевой долины, чтобы возвести себя на один уровень с Маркл, которой всегда восхищался, считая ее самой умной, проницательной и поражающей личностью", - отметил инсайдер.
По словам источника, принц давно хочет выйти из тени супруги, найти себя и свое место в этом мире. К таким преобразованиям его подталкивает не только
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Мятежный герцог испытывает дискомфорт из-за повышенного внимания к знаменитой супруге и мечтает выйти из ее тени.
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