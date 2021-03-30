Под Жабинкой Audi насмерть сбила 29-летнего велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб в аварии, которая произошла вечером 29 марта в Жабинковском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.





Установлено, что в 21.25 на 4-м километре трассы Н141 Орепичи — Степанки — Соколово 24-летний водитель Audi сбил 29-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, двигался по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что велосипед не был оборудован фонарями, но на нем присутствовали светоотражающие элементы (катафоты).

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.

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