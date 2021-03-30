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Предложение достигло максимума за 10 лет. Что сейчас происходит на рынке новостроек Минска
Источник материала: Tut.by
Количество выставленных на продажу новостроек в Минске достигло десятилетнего максимума, а покупатели при выборе жилья большее внимание обращают именно на цену. Об этом REALTY.TUT.BY рассказали в группе компаний «Твоя Столица». Что еще сейчас происходит на рынке новостроек — в материале.
В «Твоей Столице» говорят, что несколько лет назад, от покупателей можно было услышать, что выбор новостроек маленький. А сейчас уже наоборот — по количеству предлагаемых на продажу новостроек отмечается рекорд последних десяти лет.
Максимальное предложение и отсутствие класса «Люкс»
Условно все новостройки Минска, в зависимости от качественных характеристик,
Сегодня покупателям предлагаются на выбор квартиры в 137 домах-
А еще на сегодня в Минске почти исчезли из предложения новостройки класса «Эконом». Количество домов таких начало уменьшаться в 2019 году и сейчас в предложении осталось только 2 дома одного жилого комплекса.
— Причина этого явления в том, что застройщики в ответ на растущие запросы покупателей, делают свои проекты более современными, в частности размещая дома в составе внешне и внутренне стилистически оформленных жилых комплексов, предусматривая в них такие блага, как бесступенчатый вход в подъезд, дворы без машин и видеонаблюдение тому подобное. Все это переводит дома из класса «Эконом» в класс «Стандарт», — говорят в «Твоей Столице».
Но как показывает практика, при выборе квартиры на первом месте у покупателей
Почему сокращается разница в цене между панелькой и каркасником?
Территориально, больше всего новостроек в Октябрьском (51 дом), Центральном (29 домов) и Первомайском (22 дома) районах. Меньше всего в Заводском (1 дом) и Ленинском (3 дома) районах Минска.
При этом самая высокая средняя цена квадратного метра предлагаемых квартир-новостроек — в Центральном районе (1505 долларов за метр), а самая низкая — в Ленинском (1110 долларов за метр).
Однако тут следует иметь ввиду, что применительно к новостройкам, помимо класса
А вот в зависимости от материала стен новостроек, у покупателей выбор узкий: только
Сейчас средняя цена квадратного метра квартир в каркасно-блочных домах
И такая разница в цене является минимальной из наблюдавшихся за предыдущие годы, ведь обычно «каркасники» стоили гораздо дороже «панелек». Например, максимальная разница наблюдалась в феврале 2017 года в размере +32%. Тогда на рынке новостроек наблюдалось ценовое дно, и средняя цена квадратного метра панельных составляла 950 долларов, а каркасно-блочных 1260 долларов.
— Причина подобного сближения происходит не из-за снижения стоимости каркасно-блочных домов, а из-за роста цен на панельные дома. С каждым годом они становятся все современнее — как стилистически, так и конструктивно (теплопроводность,
Малометражки становятся все популярнее
А еще сейчас в новостройках предлагается очень много разных по площади квартир. В последние годы также значительно увеличилось количество малометражных квартир площадью до 30 квадратных метров. Если в марте 2019 года они были только в двух домах, а площадь квартир начиналась от 28 «квадратов», то сейчас покупателям доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров и уже в 24 домах. При этом также доступны и «евродвушки» (где гостиная объединена с кухней, при этом имеется еще одна изолированная комната) площадью 33 «квадрата», в то время как два года назад площади «двушек» начинались от 44 квадратных метров.
— В последние несколько лет именно квартиры евроформата находятся в ТОПе
По данным колл-центра «Путеводителя по новостройкам», помимо непосредственно цены квартиры, наиболее часто покупателей интересует возможность получения рассрочки оплаты, которая предлагается в 112 новостройках всех классов качества, а ее срок варьируется от нескольких месяцев до более чем 8 лет. В большинстве случаев, стоимость метра при использовании рассрочки, увеличивается на 30 долларов и более — в зависимости от условий и срока рассрочки.
— Для тех покупателей, кто хочет приобрести новостройку, но при этом не хочет
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Количество выставленных на продажу новостроек в Минске достигло десятилетнего максимума, а покупатели при выборе жилья большее внимание обращают именно на цену....
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