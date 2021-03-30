Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 30 марта

Предпоследние в марте торги на БВФБ завершились ростом американской и падением европейской валют.





Доллар добавил 0,0014 пункта и завершил сессию на отметке 2,6242 белорусского рубля. Вырос и российский рубль. Плюс составил 0,0052 пункта — 3,464 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро упал на 0,00596 пункта — 3,0809 белорусского рубля.