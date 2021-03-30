ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 30 марта

30.03.2021 13:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Предпоследние в марте торги на БВФБ завершились ростом американской и падением европейской валют.

Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 30 марта

Доллар добавил 0,0014 пункта и завершил сессию на отметке 2,6242 белорусского рубля. Вырос и российский рубль. Плюс составил 0,0052 пункта — 3,464 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро упал на 0,00596 пункта — 3,0809 белорусского рубля.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предпоследние в марте торги на БВФБ завершились ростом американской и падением европейской валют.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хто ў Эўропе вядзецца на fake news. Адной карцінкай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by