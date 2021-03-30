Злодеи представились силовиками и забрали у минчанина еду. Будут судить за присвоение власти

Источник материала: Onliner

Дело было 14 декабря. Двое персонажей как-то попали к 62-летнему минчанину в квартиру, один представился сотрудником правоохранительных органов. Пенсионера избили «под надуманным предлогом», потом забрали продукты из холодильника, какие-то вещи и пневматическую винтовку. Позже злодеев поймали. СК сообщает , что дело расследовано, и рассказывает некоторые подробности.

Обвиняемым 32 и 42 года. По информации следствия, действовали в пьяном виде. Потерпевший получил множественные телесные повреждения, в том числе закрытую ЧМТ, перелом челюсти. Имущество оценили в 180 рублей.





Следствие отмечает, что один из фигурантов 11 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабежи, мошенничества и уничтожение имущества. А также что оба привлекались к административной ответственности за протесты.

В результате одному предъявлено обвинение в злостное хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК) и самовольном присвоении звания и власти должностного лица (ст. 382 УК). Второго обвинили в грабеже. Материалы переданы прокурору для направления в суд.