ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

1 апреля в Беларуси до +20! А потом...

30.03.2021 14:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У природы нет плохой погоды, но хотелось бы все-таки получше, чем пока нынешняя весна в Беларуси.



По данным Белгидромета, 31 марта погоду будет определять теплая воздушная масса, ночью и утром по восточной половине сохранится влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. 

Ночью и утром преимущественно по восточной половине временами дожди. Днем без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. 

Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +13..+19°С, местами по юго-западу до +21°С. Атмосферное давление будет падать.

1 апреля погодные условия в стране продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса. В дневные часы по северо-западной половине скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с юга Балтийского моря. Ночью переменная облачность, днем постепенное увеличение облачности. 

Ночью по северу, днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +13..+20°С, в северных районах +7..+12°С.

2 апреля в ночные часы сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося в юго-восточном направлении, днем погоду в стране будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, распространяющаяся с Северной Европы.

Облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами по стране кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северной четверти порывистый. Похолодает.Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, по юго-востоку до +6°С, максимальная днем +4..+11°С.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У природы нет плохой погоды, но хотелось бы все-таки получше, чем пока нынешняя весна в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перакладчыка адправілі на «суткі» за рэпост у Facebook відэа аб пратэставым мастацтве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by