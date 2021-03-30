Обитель XXI века

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Матушка, минута до эфира!» – объявляет режиссер. Для всех, чья жизнь связана с телевидением и радио – что-то сакральное в этом моменте определенно есть. Но что чувствует в эту минуту монахиня Мария, которая теперь регулярно выходит в прямой эфир на Ютьюб?

«Может быть, это вам будет смешно, но, когда я выхожу в интернет – я просто боюсь (смеется). Боюсь, что забуду какое-нибудь слово, боюсь что-нибудь не так сказать, понимаете? У меня такое чувство напряжения, чувство ответственности за каждую мысль, которая будет озвучена», – рассказывает она сама. Мария Литвинова в миру стала мастером спорта по художественной гимнастике; защитила кандидатскую диссертацию по медицине и много выступала перед студентами. Но не ожидала, что эта – публичная роль – достанется ей как послушание в монастыре. Матушка ведет блог о здоровом образе жизни – показывает полезные упражнения и отвечает на вопросы подписчиков, вроде того, как победить шейный остеохондроз или укрепить иммунитет.





На канале минской Свято-Елисаветинской обители сейчас больше 170 тысяч подписчиков. Есть кулинарная рубрика, есть раздел «Монастырский травник», где монахиня Илария рассказывает о целебных свойствах растений... Над фильмами, передачами и прямыми трансляциями трудится целая команда. Фидбек, то есть ответная реакций от зрителей – колоссальный. Достаточно взглянуть на комментарии:

Пользователь Людмила Василенко: «Матушка, у вас есть прекрасное видео, как начинать свой день. Пожалуйста, сделайте видео, как подготовиться ко сну и как наилучшим образом заканчивать день. Спасибо».

Пользователь Тамара Анискович: «Матушка, высокий холестерин – как его снизить, есть какие-то народные средства?»

Пользователь Nadiia Beliablia: «Я очень благодарна Вашим трансляциям – после них так становится на душе спокойно!! Это так важно в нашей жизни!!!»





Но есть и критика. Николай Стороженко, который занимается продвижением канала монастыря в Ютубе, рассказывает:

«Есть такое видение, что монахиня должна жить в монастыре в удаленном лесу и не знать, что такое Ютьюб. Может быть, и так. Но если есть такая монахиня, которая кандидат медицинских наук, которая биохимик и по воле Божьей очутилась в открытом монастыре – почему бы ей не рассказать о здоровье?». Матушка Мария с ним согласна: «Есть категория людей, которые монашество представляют определенным образом. И когда этот образ иной, немного отличающийся от их видения – они, конечно, возмущаются. Мы всегда говорим – на все воля Божья. Если б это было Богу неугодно – что-то бы поменялось».

Здесь, пожалуй, самое время рассказать подробнее о Свято-Елисаветинском монастыре. Он находится в минском микрорайоне Новинки. И само это слово – Новинки – стало в Беларуси нарицательным. Даже номер автобуса, который сюда ходит – широко и печально известен. Если вам предлагают на нем проехать – значит, вы что-то не то говорите. Ведь Новинки – значит психиатрическая больница. Неподалеку от монастыря – центр психического здоровья, взрослый и детский психоневрологические интернаты; наркологический и туберкулезный диспансеры.

Получается, тут едва ли не каждый встречный – или пациент, или родственник тяжелобольного человека. Для помощи больным людям больше двух десятков лет назад в Минске было создано сестричество в честь мученицы Великой княгини Елисаветы. Сестры в белом облачении навещали больных, занимались с детьми из интерната, помогали тем, кто вылечился, найти себя в жизни. Впоследствии из сестричества и выросла обитель. Некоторые сестры милосердия приняли монашество. Но монастырь всегда оставался открыт для всех, кому нужна помощь.





В прошлом году, когда весь мир охватила пандемия, двери больниц перед сестрами закрылись, а местные храмы почти опустели.

Вспоминает духовник монастыря Андрей Лемешонок: «У нас была такая Пасха, которой не было никогда. Сколько у меня было Пасх – 42, наверное, это сознательных, а такой Пасхи не было. Я думаю, что все, что сейчас происходит – надо все это переосмыслить…»

Пасхальную службу тогда решили транслировать онлайн. Сам отец Андрей тоже стал выходить к интернет-аудитории и отвечать пользователям на иногда вполне мирские вопросы. Например, что делать, если взрослый сын не может найти работу. Или как молодой жене построить здоровые отношения со свекровью.

Помогает интернет и тем, кто трудится в многочисленных монастырских мастерских. Теперь у них появилась возможность искать специалистов и заказчиков по всему миру.

Говорит Дмитрий Кунцевич, руководитель стенописной мастерской Свято-Елизаветинского монастыря: «Стали мы делать такие ролики небольшие, которые показывают процесс рабочий именно каких-то отдельных работ. Чтобы, может, человеку в нелегкую ситуацию можно было вдохновиться».

Ведь, как правило, монастырь – это не просто место, где живут и молятся монахини. Зачастую это сложный хозяйственный организм. В минской обители производят продукты питания, церковную утварь. В местных магазинах можно купить православную литературу, посуду, сувениры.





Пандемия серьезно повлияла и на доходы обители, отмечает Андрей Лемешонок: «Мы трудимся, и то, что мы делаем, мы реализуем и этим живем. Ну, мы это (пандемию – прим. ред.) с Божьей помощью выдержали».

Для Максима Селицкого этот год стал годом больших перемен. Его он провел в местечке Лысая гора под Минском, где находится мужское подворье монастыря. Сбежал сюда, признается, от самого себя. Человек вполне современный, увлекался мотоциклами и рок-музыкой, вел даже паблик – страницу, посвященную музыкантам, в социальной сети. Но в какой-то момент почувствовал, что эта, полная искушений, жизнь выбрасывает его на обочину.

«У меня просто начался раздрай. Причем раздрай полный. Я мог бы где-нибудь не там оказаться, не туда пойти…» – говорит Максим.





За помощью сюда обращаются бывшие наркоманы, алкоголики и заключенные. Здесь им дают пищу и кров. Но нужно трудиться и молиться. Сейчас на Лысой горе живут под две сотни человек. Принимают новых постояльцев, распределяют их на работу и помогают в быту всего шесть монахинь. Они отмечают, что молодых среди братьев становится все больше.

«Людей до сорока лет стало много приходить. Даже бывает, совсем молодые есть, юные. Они приходят сюда и немножко приходят в себя. И кто-то выходит в мир – они находят себе там какое-то место, где-то трудится. Даже семью заводят», – говорит монахиня Ермиония.

Сейчас монастырь словно оживает после пандемии и прихожан в храмах становится больше. Те, кто по-прежнему опасается людных мест, записку о здравии или упокоении могут подать на сайте обители. Онлайн. Если это поможет хотя бы одному человеку – значит, не зря, уверены в Свято-Елисаветинском монастыре. Обители XXI века.



