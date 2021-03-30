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Погода в СНГ: в Казахстане спасатели готовятся к паводку, абрикосовые деревья зацвели на юге Армении
30.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Теплый атмосферный фронт с запада подарит москвичам еще один солнечный день. До плюс 11 в столице России. К вечеру в прогнозе дождь. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Снег, дождь и сильный ветер. В Кыргызстане март прячется под маской зимы и не хочет ее снимать. Днем в Бишкеке всего два градуса тепла. Весеннее солнце жители увидят ближе к выходным. Такая же погода сегодня на большей части территории страны,
Казахстан
Март в Казахстане капризен и переменчив. На севере страны еще минусовая температура, а на востоке плюс. И к выходным потеплеет до 15 градусов. Стремительный натиск весны грозит опасным половодьем. Да и обильные осадки заставляют поволноваться жителей региона. Со дня на день туда придет большая вода. Чтобы стабилизировать паводковую ситуацию, спасатели продолжают взрывать лед на реках, откачивают воду на дорогах и прочищают трубы.
Таджикистан
Камнепады и лавины. Восток Таджикистана во власти стихии. В Горно-Бадахшанской автономной области закрыли несколько участков дорог Вандж – Рушон, Хорог –Ишкашим и Хорог – Мургаб. За последние сутки в регионе сошли девять селей, 21
Беларусь
В Беларуси тепло и облачно. Местами кратковременные дожди. Воздух прогрелся до 10 градусов выше нуля. В столице снега почти не осталось, но в лесах еще можно встретить сугробы. Как и на севере Витебской и Могилевской областей. Специалисты обещают: это ненадолго. Скоро взойдут
Армения
Настроение у погоды поменялось: в Армении сегодня сухо и тепло. В Араратской долине зацвели абрикосовые деревья. Сейчас в садах активный период опыления. Кто-то наслаждается красивыми видами, а фермеры опасаются за будущий урожай. В прогнозе на апрель – дожди, сильный ветер, заморозки и град.
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Погода в СНГ: в Казахстане спасатели готовятся к паводку, абрикосовые деревья зацвели на юге Армении
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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