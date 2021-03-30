Погода в СНГ: в Казахстане спасатели готовятся к паводку, абрикосовые деревья зацвели на юге Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теплый атмосферный фронт с запада подарит москвичам еще один солнечный день. До плюс 11 в столице России. К вечеру в прогнозе дождь. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Снег, дождь и сильный ветер. В Кыргызстане март прячется под маской зимы и не хочет ее снимать. Днем в Бишкеке всего два градуса тепла. Весеннее солнце жители увидят ближе к выходным. Такая же погода сегодня на большей части территории страны,

В горах выпал снег. На востоке из-за обилия осадков и гололедицы закрыли трассу республиканского значения Каракол – Энильчек. На некоторых участках полутораметровые сугробы. На расчистку дороги понадобится несколько дней.

Казахстан

Март в Казахстане капризен и переменчив. На севере страны еще минусовая температура, а на востоке плюс. И к выходным потеплеет до 15 градусов. Стремительный натиск весны грозит опасным половодьем. Да и обильные осадки заставляют поволноваться жителей региона. Со дня на день туда придет большая вода. Чтобы стабилизировать паводковую ситуацию, спасатели продолжают взрывать лед на реках, откачивают воду на дорогах и прочищают трубы.

«Согласно распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям, на территорию области прибыла дополнительная группировка в количестве 50 человек на восьми единицах техники. С собой у них имеются 10 переносных мотопомп, четыре лодки. Они направлены в Алтайский район и Кокпектинский район», – указал заместитель начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Дмитрий Титов.

Таджикистан

Камнепады и лавины. Восток Таджикистана во власти стихии. В Горно-Бадахшанской автономной области закрыли несколько участков дорог Вандж – Рушон, Хорог –Ишкашим и Хорог – Мургаб. За последние сутки в регионе сошли девять селей, 21 лавина , четыре камнепада. И сохраняется опасность нового удара стихии. Жителям горных районов спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок и выпаса скота.

Беларусь

В Беларуси тепло и облачно. Местами кратковременные дожди. Воздух прогрелся до 10 градусов выше нуля. В столице снега почти не осталось, но в лесах еще можно встретить сугробы. Как и на севере Витебской и Могилевской областей. Специалисты обещают: это ненадолго. Скоро взойдут весенние первоцветы : примулы, пролески, крокусы и медуницы.

Армения

Настроение у погоды поменялось: в Армении сегодня сухо и тепло. В Араратской долине зацвели абрикосовые деревья. Сейчас в садах активный период опыления. Кто-то наслаждается красивыми видами, а фермеры опасаются за будущий урожай. В прогнозе на апрель – дожди, сильный ветер, заморозки и град.