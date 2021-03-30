ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белосток приостанавливает сотрудничество с властями Гродно: «Не смиримся с преследованием поляков»

30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Гродно и Белосток — города-побратимы. Соответствующие соглашение было подписано еще в 1960 году.

Белосток приостанавливает сотрудничество с властями Гродно: «Не смиримся с преследованием поляков»

Городская дума Белостока, расположенного на северо-востоке Польши, озвучила свою позицию по поводу задержания представителей опального Союза поляков Беларуси, пишет TUT.BY.

Местные власти Белостока «категорически против жестокой кампании преследования польского меньшинства в Беларуси», сообщается на официальном сайте города. Советники также поддержали приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно до того момента, пока не будут освобождены польские активисты.

В городском совете Белостока в рамках очередной сессии заявили, что «не смирятся с тем, что поляки из соседних Гродно, Бреста, Лиды и Волковыска подвергаются преследованию только за то, что они поляки».

— Городской совет соседнего города выражает солидарность с ранее арестованными Анжеликой Борис, Анджеем Почобутом, Ирэной Бернацкой, Марией Тишковской и Анной Панишевой. Мы также солидарны со всеми белорусскими гражданами, которые сегодня подвергаются преследованиям из-за борьбы за свободу и демократию в своей стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех заключенных и прекращению репрессий, — говорится в заявлении городского совета.

Там считают, что действия белорусских властей противоречат обязательствам, закрепленным в Договоре между Республикой Польша и Республикой Беларусь от 1992 года о добрососедстве и дружеском сотрудничестве, а также нормам международного права. Поэтому городской совет Белостока выступает за приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно.

Данное решение было единогласно принято во время заседания городской думы. И оно будет оставаться в силе до освобождения арестованных ранее представителей непризнанного белорусскими властями Союза поляков и окончания репрессий против польских организаций и школ в Беларуси.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродно и Белосток — города-побратимы. Соответствующие соглашение было подписано еще в 1960 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Электромобили освободили от транспортного налога до конца 2025 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by