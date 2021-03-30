Белосток приостанавливает сотрудничество с властями Гродно: «Не смиримся с преследованием поляков»

Источник материала: Салiдарнасць

Гродно и Белосток — города-побратимы. Соответствующие соглашение было подписано еще в 1960 году.





Городская дума Белостока, расположенного на северо-востоке Польши, озвучила свою позицию по поводу задержания представителей опального Союза поляков Беларуси, пишет TUT.BY .

Местные власти Белостока «категорически против жестокой кампании преследования польского меньшинства в Беларуси», сообщается на официальном сайте города. Советники также поддержали приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно до того момента, пока не будут освобождены польские активисты .

В городском совете Белостока в рамках очередной сессии заявили, что «не смирятся с тем, что поляки из соседних Гродно, Бреста, Лиды и Волковыска подвергаются преследованию только за то, что они поляки».

— Городской совет соседнего города выражает солидарность с ранее арестованными Анжеликой Борис, Анджеем Почобутом, Ирэной Бернацкой, Марией Тишковской и Анной Панишевой. Мы также солидарны со всеми белорусскими гражданами, которые сегодня подвергаются преследованиям из-за борьбы за свободу и демократию в своей стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех заключенных и прекращению репрессий, — говорится в заявлении городского совета.

Там считают, что действия белорусских властей противоречат обязательствам, закрепленным в Договоре между Республикой Польша и Республикой Беларусь от 1992 года о добрососедстве и дружеском сотрудничестве, а также нормам международного права. Поэтому городской совет Белостока выступает за приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно.

Данное решение было единогласно принято во время заседания городской думы. И оно будет оставаться в силе до освобождения арестованных ранее представителей непризнанного белорусскими властями Союза поляков и окончания репрессий против польских организаций и школ в Беларуси.