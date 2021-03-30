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Пародия дочки Пугачевой на Бузову и инстадив рассмешила поклонников
30.03.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Маленькая дочка певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина рассмешила поклонников: пародия юной Лизы на блогеров Instagram произвела фурор в сети.
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В сети умиляются ролику, опубликованному в соцсетях Пугачевой: на видео маленькая Лиза спародировала известных инстадив и в шутку испугала маму.
"Хорошие мои, сейчас я вам что-то расскажу. Чао-какао, больше лайков и смайликов, и подпишитесь на меня", - манерно высказалась малышка и показала сердечко в стиле "поющей ведущей" Ольги Бузовой.
Пародия белокурой малышки рассмешила примадонну, но в то же время Пугачева понадеялась, что дочь не станет инстаблогером.
Напомним, что до Пугачева
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Семилетняя Лиза Галкина примерила на себя образ блогера Instagram и вызвала легкий испуг у своей звездной мамы.
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