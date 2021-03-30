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Рар: Россия и Китай вместе открывают новую геополитическую эру

30.03.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Рар: Россия и Китай вместе открывают новую геополитическую эру
События на мировой дипломатической арене на минувшей неделе наглядно показали сближение Европейского союза с Америкой, а Китая с Россией, причем противостояние между сторонами растет, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. 
© Photo : Пресс-служба представительства ЕС в РФ
Боррель назвал отношения с Россией "далекими от удовлетворительных"

"РФ и Китай, похоже, объединяют свои силы, чтобы противостоять "западному миру", ― написал Боррель в своем блоге по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО и виртуального саммита ЕС.

Насколько верховный комиссар ЕС прав, и реальны ли такие геополитические сдвиги в плане формирования иной политической мирополярности? Серьезное заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС прокомментировал научный директор Германо-российского форума, немецкий политолог Александр Рар.

"Боррель прав. Россия и Китай объединяют свои силы, потому что западный мир давит на Россию и Китай достаточно сильно. Действительно, мы находимся в центре геополитических сдвигов, и скоро мир будет потрясен, как 30 лет тому назад, после падения Берлинской стены, крушения СССР и начала совсем новой эры", ―  отметил собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Александра Рара слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля об объединении сил стран ― политических гигантов и нарастающем мировом противостоянии...
 
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