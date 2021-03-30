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Электромобили освободили от транспортного налога до конца 2025 года

30.03.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Электромобили в Беларуси освобождены от транспортного налога до конца 2025 года, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

"Не будут уплачивать транспортный налог владельцы транспортных средств категории М1, М1G (легковые электромобили и легковые электромобили повышенной проходимости), приводимые в движение исключительно электродвигателем. Такая льгота предоставлена до 31 декабря 2025 года", - рассказал начальник управления МНС Беларуси.

Согласно президентскому указу, подписанному в 2020 году, владельцам электромобилей не нужно уплачивать пошлину за допуск к движению. Белорусы пока также освобождены от уплаты НДС, если ввозят электромобиль в республику для собственных нужд.

При этом любой белорус, купивший электромобиль, может вернуть НДС, который он уплатил на сумму до 500 базовых величин. Также не придется до 1 января 2026 года платить за стоянку электромобиля, но только в специально оборудованных для этого местах.

Что с таможенными пошлинами

ЕЭК в марте прошлого года обнулила пошлины на ввоз электромобилей до 31 декабря 2021-го. Данное решение действует в отношении физических и юридических лиц. Подобная мера уже действовала в ЕАЭС с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года включительно.

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Теги: Минск
 
 
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До начала 2026 года владельцы "электричек" освобождены также и от платы за парковку, но только в специально оборудованных местах.
 
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