Электромобили освободили от транспортного налога до конца 2025 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Электромобили в Беларуси освобождены от транспортного налога до конца 2025 года, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

"Не будут уплачивать транспортный налог владельцы транспортных средств категории М1, М1G (легковые электромобили и легковые электромобили повышенной проходимости), приводимые в движение исключительно электродвигателем. Такая льгота предоставлена до 31 декабря 2025 года", - рассказал начальник управления МНС Беларуси.

Согласно президентскому указу, подписанному в 2020 году, владельцам электромобилей не нужно уплачивать пошлину за допуск к движению . Белорусы пока также освобождены от уплаты НДС, если ввозят электромобиль в республику для собственных нужд.

При этом любой белорус, купивший электромобиль, может вернуть НДС, который он уплатил на сумму до 500 базовых величин. Также не придется до 1 января 2026 года платить за стоянку электромобиля, но только в специально оборудованных для этого местах.

Что с таможенными пошлинами

ЕЭК в марте прошлого года обнулила пошлины на ввоз электромобилей до 31 декабря 2021-го. Данное решение действует в отношении физических и юридических лиц. Подобная мера уже действовала в ЕАЭС с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года включительно.

Читайте также: