Переводчика из Могилева отправили на сутки за репост в «Фейсбуке»

В Могилеве переводчика и активиста «Таварыства беларускай мовы» (ТБМ) Анатолия Просоловича осудили на семь суток административного ареста за репост публикации с логотипом, который внесен в республиканский список экстремистских материалов.





Речь идет о видеосюжете, посвященном выставке протестного искусства в Токио.

Дело рассматривала судья Ленинского районного суда Татьяна Костюк.

Анатолия Просоловича задержали 27 марта в центре города и до суда держали в изоляторе. На процессе стало известно, что основанием для задержания был не репост запрещенного видео, а другое административное дело, материалы для которого, якобы, собирает сейчас Ленинский райотдел милиции.

Просолович говорил на суде, что распространил видеоматериал, так как ему показалось, он мог понравиться его знакомым из творческой среды. По словам активиста, запрещенного логотипа в начале сюжета не было, иначе он бы не стал постить это видео, так как знает о списке экстремистских материалов.

Просолович просил суд не назначать ему арест, так как он присматривает за престарелой матерью и сам имеет ряд хронических заболеваний. ТБМ представило суду характеристику на своего активиста.