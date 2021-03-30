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СМИ: Россия хочет наладить поставки бензина из Беларуси

30.03.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российское Минэнерго по поручению правительства РФ прорабатывает тему поставок бензина из Беларуси для увеличения предложения на внутреннем рынке.

СМИ: Россия хочет наладить поставки бензина из Беларуси
Фото pixabay.com

Как пишет «КоммерсантЪ», РФ в последнее время сократила до минимума импорт нефтепродуктов из соседней страны.

Поручение профильному министерству отдал вице-премьер Александр Новак. Предложения у него на столе должны появиться до 15 апреля.

В ведомстве пояснили, что в условиях, когда цены в РФ сдерживаются за счет демпфера, поставки бензина с белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективны по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС. При этом, подчеркнули в Минэнерго, баланс производства и потребления топлива в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим.

 

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Российское Минэнерго по поручению правительства РФ прорабатывает тему поставок бензина из Беларуси для увеличения предложения на внутреннем рынке.
 
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