ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Водитель пожаловался на колонну авто с госсимволикой: «Не пропустили скорую» (видео)

30.03.2021 14:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Один из наших читателей прислал в чат-бот Onliner видео, на которое, по его словам, попал эпизод с участием автомобиля скорой помощи с включенными проблесковыми маячками синего цвета и автомобилями с госсимволикой, двигавшимися колонной.

Автор видео рассказал корреспонденту Onliner, что инцидент произошел 27 марта (в субботу) около 17:00 в столичном микрорайоне Сухарево.

— Колонна не пропустила скорую, — отметил наш читатель. — Ехали по улице Горецкого недалеко от АЗС «Белоруснефть».

Скорая, так же как и автомобили с госсимволикой, двигалась по улице Максима Горецкого со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Янковского. На данном участке улица Горецкого имеет по две полосы движения в каждую сторону, вблизи перекрестка с улицей Янковского проезжая часть расширяется до трех полос в каждую сторону. Ситуацию осложняло то, что вдоль правого края проезжей части на улице были припаркованы авто. В результате автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения для того, чтобы объехать следовавшие одна за другой машины.

— Можно было сместиться вправо, я считаю, — отметил автор видео.

По ПДД (п. 25) водители транспортных средств оперативного назначения при условии обеспечения безопасности дорожного движения могут отступать: с включенными маячками синего или синего и красного цветов от требований светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки, а также от требования ряда подпунктов Правил.

П. 26 Правил дорожного движения определяет: «При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения».

Уступить дорогу в данном случае означает «не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника (других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения» (п. 2.76 ПДД).

Детские самокаты с доставкой домой. Более 800 моделей в Каталоге


Самокат Ridex Robin 3D (неоновый розовый)
8 отзывов
детский, количество колес: 3, диаметр: 90 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 30 кг
55,00 р.
7 предложений
Самокат 21st Scooter Mini (голубой)
8 отзывов
детский, количество колес: 3, диаметр: 120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 30 кг
37,90 р.
3 предложения
Самокат Ridex Hero (мятный/розовый)
детский, количество колес: 3, диаметр: 80 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 50 кг
67,00 р.
8 предложений

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из наших читателей прислал в чат-бот Onliner видео, на которое, по его словам, попал эпизод с участием автомобиля скорой помощи с включенными проблесковыми...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рар: Россия и Китай вместе открывают новую геополитическую эру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by