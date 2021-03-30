Водитель пожаловался на колонну авто с госсимволикой: «Не пропустили скорую» (видео)

Источник материала: Onliner

Один из наших читателей прислал в чат-бот Onliner видео, на которое, по его словам, попал эпизод с участием автомобиля скорой помощи с включенными проблесковыми маячками синего цвета и автомобилями с госсимволикой, двигавшимися колонной.

Автор видео рассказал корреспонденту Onliner, что инцидент произошел 27 марта (в субботу) около 17:00 в столичном микрорайоне Сухарево.

— Колонна не пропустила скорую, — отметил наш читатель. — Ехали по улице Горецкого недалеко от АЗС «Белоруснефть».

Скорая, так же как и автомобили с госсимволикой, двигалась по улице Максима Горецкого со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Янковского. На данном участке улица Горецкого имеет по две полосы движения в каждую сторону, вблизи перекрестка с улицей Янковского проезжая часть расширяется до трех полос в каждую сторону. Ситуацию осложняло то, что вдоль правого края проезжей части на улице были припаркованы авто. В результате автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения для того, чтобы объехать следовавшие одна за другой машины.

— Можно было сместиться вправо, я считаю, — отметил автор видео.

По ПДД (п. 25) водители транспортных средств оперативного назначения при условии обеспечения безопасности дорожного движения могут отступать: с включенными маячками синего или синего и красного цветов от требований светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки, а также от требования ряда подпунктов Правил.

П. 26 Правил дорожного движения определяет: «При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения».

Уступить дорогу в данном случае означает «не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника (других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения» (п. 2.76 ПДД).

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