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По кругу. Посмотрите, как владелица Chevrolet пытается остановить машину, которую «заело»
Источник материала: Tut.by
Забавное видео в Facebook опубликовал житель Детройта. Джими Элерби поделился роликом, где машина «наворачивает» круги задом, а ее владелица тщетно пытается остановить Chevrolet. Видно, что девушка выбилась из сил, стараясь открыть дверь и заглушить мотор. Ей на помощь приходят случайные прохожие. В итоге какому-то мужчине все же удается на бегу попасть в салон и повернуть ключ зажигания.
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Слегка похоже на восстание машин из фильма «Терминатор».
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