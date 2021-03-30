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По кругу. Посмотрите, как владелица Chevrolet пытается остановить машину, которую «заело»

30.03.2021 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забавное видео в Facebook опубликовал житель Детройта. Джими Элерби поделился роликом, где машина «наворачивает» круги задом, а ее владелица тщетно пытается остановить Chevrolet. Видно, что девушка выбилась из сил, стараясь открыть дверь и заглушить мотор. Ей на помощь приходят случайные прохожие. В итоге какому-то мужчине все же удается на бегу попасть в салон и повернуть ключ зажигания.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Слегка похоже на восстание машин из фильма «Терминатор».
 
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