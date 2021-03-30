Bosch и PTV Group: союз во имя чистого воздуха

Bosch и PTV Group, мировые лидеры в области транспортной мобильности и программного обеспечения для транспортной отрасли, объединили усилия для улучшения качества воздуха и сокращения выбросов от транспорта в городах.

Новое партнерство объединяет ноу-хау компании Bosch в области измерения, моделирования и анализа данных о качестве воздуха с опытом PTV в планировании и симуляции городского движения. Такой союз даст городам инструменты для оптимального сочетания мобильности и наилучшего качества воздуха.

В то время как многие города Европы и мира борются с загрязнением воздуха, инновационное решение, разработанное двумя компаниями, может помочь тысячам потенциальных пользователей в более чем 120 странах.

Точные данные и эффективное управление трафиком

Первый результат сотрудничества можно оценить уже сегодня. Точные данные о выбросах, полученные с помощью решений Bosch, теперь доступны в программе моделирования дорожного движения PTV Vissim. На основе информации о трафике Bosch генерирует данные о качестве воздуха на своей облачной платформе Air Quality.

Затем городские власти при планировании дорожного движения в Vissim могут отследить, насколько те или иные меры (например адаптивный контроль сигналов) повлияют на выбросы транспортных средств и качество воздуха.

«Улучшение качества воздуха является крайне важным фактором, когда речь о создании пригодных для жизни устойчивых городских территорий. Вместе с тем, наши города растут, по их дорогам перемещается все больше людей и грузов. Наше сотрудничество объединяет опыт ведущей технологической компании Bosch в области обработки данных с технологиями анализа и моделирования PTV. Вместе мы можем дать городам возможность принимать обоснованные решения и эффективно улучшать качество воздуха», – отмечает Кристиан Хаас, исполнительный директор PTV Group. «Меры по улучшению качества воздуха играют важную роль, особенно в городах. Для их реализации требуются точные данные и инструменты для моделирования типа и метода распространения выбросов и эммиссий. Наше сотрудничество создает основу для долгосрочных усилий по улучшению качества воздуха – например, за счет управления дорожным движением», – поясняет Кристиан Стах, исполнительный вице-президент направления «Решения для силовых агрегатов» Bosch.

Возможности будущего развития

Bosch и PTV Group и дальше планируют реализацию инновационных разработок, основанных на совместно используемых данных. Рассчитанные с помощью искусственного интеллекта объемы эммиссии будут интегрированы из облака Bosch в различные программные решения PTV.

Кроме того, группа экспертов обеих компаний работает над целостной городской информационной панелью, которая даст пользователям возможность в реальном времени получать и анализировать информацию о мобильности и качестве воздуха.

Это решение поможет анализировать различные аспекты концепции «умного города», такие как оптимальное расположение зарядных станций, экологически безопасные решения для мобильности, решение «проблемы последней мили» при доставке товаров и т. д.