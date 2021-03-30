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Доставщику еды с бело-красными элементами корпоративной формы, задержанному в Минске, дали внушительный штраф
30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во вторник якобы за участие в митинге судили пешего курьера Menu.bу.
Парня задержали в субботу, 27 марта, в районе станции метро «Пушкинская». Он говорил, что шел доставлять заказ из McDonald's, но на остановке его забрал ОМОН. Судили по ст. 24.23 КоАП, сообщает
По данным протокола обыска, при парне была квадратная сумка, борсетка, терминал, телефон, деньги, студенческий билет, проездной и другие вещи.
Ходатайство изучить телефон задержанного, утверждавшего, что он был на работе — выполнял доставку заказа, отклонили — судья сказала, что это не имеет отношение к делу.
В итоге суд оштрафовал курьера на 60 базовых (1740 рублей).
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Доставщику еды с бело-красными элементами корпоративной формы, задержанному в Минске, дали внушительный штраф
Во вторник якобы за участие в митинге судили пешего курьера Menu.bу.
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