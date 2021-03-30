Доставщику еды с бело-красными элементами корпоративной формы, задержанному в Минске, дали внушительный штраф

Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник якобы за участие в митинге судили пешего курьера Menu.bу.





Парня задержали в субботу, 27 марта, в районе станции метро «Пушкинская». Он говорил, что шел доставлять заказ из McDonald's, но на остановке его забрал ОМОН. Судили по ст. 24.23 КоАП, сообщает Онлайнер .

По данным протокола обыска, при парне была квадратная сумка, борсетка, терминал, телефон, деньги, студенческий билет, проездной и другие вещи.

Ходатайство изучить телефон задержанного, утверждавшего, что он был на работе — выполнял доставку заказа, отклонили — судья сказала, что это не имеет отношение к делу.

В итоге суд оштрафовал курьера на 60 базовых (1740 рублей).