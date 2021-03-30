Чтоб не платить транспортный налог: снять с учета машину можно по заявлению

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар - Sputnik. Автомобиль, который не участвует в дорожном движении (утилизированный, вышедший из строя), можно снять с учета без документов на него - по заявительному принципу. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил первый заместитель начальника главного управления ГАИ МОБ МВД Вадим Гаркун.

"Прогнозируя ситуацию, которая складывается с учетом изменения налогового законодательства, нами был разработан ряд предложений по упрощению порядка снятия транспортного средства с учета в связи с его утилизацией", - отметил представитель ГАИ.

Снять с учета можно автомобиль, который не участвовал в дорожном движении в течение последних трех лет. Автовладельцу для этого необходимо обратиться в ГАИ с заявлением. Госавтоинспекция проведет проверку и снимет машину с учета без предоставления каких-либо документов - если автомобиль за три года ни разу не выезжал на дорогу.

Раньше в подобном случае требовалось предоставить автомобиль в ГАИ для идентификации либо предъявить регистрационные знаки или документы на авто, либо документы об утилизации транспортного средства промышленным способом.

Как рассказал Вадим Гаркун, сейчас ежесуточно в том числе по упрощенной схеме по стране снимается с учета около тысячи автомобилей.

По словам представителя ГАИ, многие не снимали с учета свои автомобили, поскольку не было понуждающего фактора.

"Кроме того, еще не все граждане поняли, что обладание транспортным средством - это ответственность. В частности, в случае ДТП собственник транспортного средства может нести в суде ответственность за вред, которое авто нанесло третьим лицам", - пояснил он.

"С учетом динамичного развития законодательства менталитет населения стал меняться. Особенно в связи с введением ответственности собственника авто за нарушение ПДД. Люди стали понимать, что штраф за нарушение скоростного режима будет приходить владельцу авто", - рассказал Гаркун.

О транспортном налоге

Транспортный налог введен в Беларуси с 1 января 2021 года. Исчисляться он будет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

"Платить транспортный налог нужно будет один раз в год. Извещения из налоговой инспекции автовладельцы-физлица будут получать до 1 сентября. На уплату взноса дают полтора месяца – не позднее 15 ноября", - пояснили в Министерстве по налогам и сборам.

Что делать с автохламом?

Что касается транспортных средств, непригодных для эксплуатации, их владельцам для получения освобождения от уплаты транспортного налога необходимо снять авто с учета в ГАИ МДВ до 1 июля 2021 года. Сделать это можно уже с 1 марта.

Транспортный налог уплачивается за каждое транспортное средство, зарегистрированное в ГАИ МВД.

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