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Nike потребовала уничтожить все "кроссовки Сатаны" с каплей крови в подошве

30.03.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Компания Nike потребовала уничтожить все кроссовки Satan Shoes ("Сатанинская обувь"– в переводе с англ.) с каплей человеческой крови в подошве, поскольку модель крайне схожа с Nike Air Max 97, сообщает Business Insider.

Производитель сопртодежды уже подал иск в суд на компанию MSCHF, которая в коллаборации с рэпером Lil Nas X выпустили во вторник 29 марта кроссовки Satan Shoes. Эта модель фактически оказалась черно-белой версией Nike Air Max 97. Более того, при производстве ее использовали человеческую кровь.

Nike обвиняет MSCHF в нарушении прав на товарный знак. Компания заявила, что MSCHF  вводит покупателей в заблуждение, как будто это Nike выпустил скандальные кроссовки.

Кроме того, часть клиентов обрушилась с критикой на Nike за якобы произведенные компанией "кроссовки Сатаны", хотя бренд не имеет к ним отношения. Компания несет репутационные потери - ее обвиняют в поддержке сатанизма.

Мировой производитель спортодежды подал иск также для того, чтобы "сохранить контроль над своим брендом, защитить интеллектуальную собственность и прояснить неразбериху на рынке".

В компании отметили, что не давали согласия на производство кроссовок MSCHF, которые копируют другие товары Nike.

В MSCHF официально не комментировали судебный иск. Но в Твиттере опубликовали мем со Сквидвардом, героем мультфильма "Губка Боб квадратные штаны".

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