Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Компания Nike потребовала уничтожить все кроссовки Satan Shoes ("Сатанинская обувь"– в переводе с англ.) с каплей человеческой крови в подошве, поскольку модель крайне схожа с Nike Air Max 97, сообщает Business Insider .

Производитель сопртодежды уже подал иск в суд на компанию MSCHF, которая в коллаборации с рэпером Lil Nas X выпустили во вторник 29 марта кроссовки Satan Shoes. Эта модель фактически оказалась черно-белой версией Nike Air Max 97. Более того, при производстве ее использовали человеческую кровь.

JUST IN: All 666 of Lil Nas X’s limited edition Satan shoes sold out in under a minute pic.twitter.com/PJv00vjaR5 — XXL Magazine (@XXL) March 29, 2021

Nike обвиняет MSCHF в нарушении прав на товарный знак. Компания заявила, что MSCHF вводит покупателей в заблуждение, как будто это Nike выпустил скандальные кроссовки.

Кроме того, часть клиентов обрушилась с критикой на Nike за якобы произведенные компанией "кроссовки Сатаны", хотя бренд не имеет к ним отношения. Компания несет репутационные потери - ее обвиняют в поддержке сатанизма.

Мировой производитель спортодежды подал иск также для того, чтобы "сохранить контроль над своим брендом, защитить интеллектуальную собственность и прояснить неразбериху на рынке".

В компании отметили, что не давали согласия на производство кроссовок MSCHF, которые копируют другие товары Nike.

В MSCHF официально не комментировали судебный иск. Но в Твиттере опубликовали мем со Сквидвардом, героем мультфильма "Губка Боб квадратные штаны".