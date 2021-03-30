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Nike потребовала уничтожить все "кроссовки Сатаны" с каплей крови в подошве
30.03.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Компания Nike потребовала уничтожить все кроссовки Satan Shoes ("Сатанинская обувь"– в переводе с англ.) с каплей человеческой крови в подошве, поскольку модель крайне схожа с Nike Air Max 97, сообщает
Производитель сопртодежды уже подал иск в суд на компанию MSCHF, которая в коллаборации с рэпером Lil Nas X выпустили во вторник 29 марта кроссовки Satan Shoes. Эта модель фактически оказалась черно-белой версией Nike Air Max 97. Более того, при производстве ее использовали человеческую кровь.
Nike обвиняет MSCHF в нарушении прав на товарный знак. Компания заявила, что MSCHF вводит покупателей в заблуждение, как будто это Nike выпустил скандальные кроссовки.
Кроме того, часть клиентов обрушилась с критикой на Nike за якобы произведенные компанией "кроссовки Сатаны", хотя бренд не имеет к ним отношения. Компания несет репутационные потери - ее обвиняют в поддержке сатанизма.
Мировой производитель спортодежды подал иск также для того, чтобы "сохранить контроль над своим брендом, защитить интеллектуальную собственность и прояснить неразбериху на рынке".
В компании отметили, что не давали согласия на производство кроссовок MSCHF, которые копируют другие товары Nike.
В MSCHF официально не комментировали судебный иск. Но в Твиттере опубликовали мем со Сквидвардом, героем мультфильма "Губка Боб квадратные штаны".
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