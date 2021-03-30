Компания Lexus показала, какими будут машины в 2025 году

Источник материала: Onliner

Руководство Lexus дало задание своим специалистам представить, какими будут автомобили премиум-бренда в 2025 году. Так на свет родился концепт Lexus LF-Z Electrified.





Машина построена на «электрической» архитектуре Lexus с системой интеллектуального полного привода Direct4, которая обеспечивает мгновенную реакцию ведущих колес на команду водителя. Распределение тяги осуществляется в автоматическом режиме, и в зависимости от режима езды LF-Z может быть передне-, задне-, либо полноприводным.





Механической связи между водителем и машиной не осталось. Все управление данным концептом осуществляется по проводам. Кроме того, прототип показывает нам эволюцию дизайнерской мысли Lexus. Дизайнеры японского производителя полагают, что ближайшее будущее — за кроссоверами с динамичным силуэтом в духе купе. Интересно обыгран стоп-сигнал сзади: два дополнительных «стопа» в горизонтальном виде появились на бампере и «плавнике» пятой двери.





До 2025 года компания Lexus представит 20 улучшенных моделей, 10 из которых будут с электромоторами (электрокары и гибриды). При разработке новинок инженеры будут ориентироваться на наработки данного прототипа.







