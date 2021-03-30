ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Компания Lexus показала, какими будут машины в 2025 году

30.03.2021 15:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Руководство Lexus дало задание своим специалистам представить, какими будут автомобили премиум-бренда в 2025 году. Так на свет родился концепт Lexus LF-Z Electrified. 

Компания Lexus показала, какими будут машины в 2025 году

Машина построена на «электрической» архитектуре Lexus с системой интеллектуального полного привода Direct4, которая обеспечивает мгновенную реакцию ведущих колес на команду водителя. Распределение тяги осуществляется в автоматическом режиме, и в зависимости от режима езды LF-Z может быть передне-, задне-, либо полноприводным.

Компания Lexus показала, какими будут машины в 2025 году

Механической связи между водителем и машиной не осталось. Все управление данным концептом осуществляется по проводам. Кроме того, прототип показывает нам эволюцию дизайнерской мысли Lexus. Дизайнеры японского производителя полагают, что ближайшее будущее — за кроссоверами с динамичным силуэтом в духе купе. Интересно обыгран стоп-сигнал сзади: два дополнительных «стопа» в горизонтальном виде появились на бампере и «плавнике» пятой двери.

Компания Lexus показала, какими будут машины в 2025 году

До 2025 года компания Lexus представит 20 улучшенных моделей, 10 из которых будут с электромоторами (электрокары и гибриды). При разработке новинок инженеры будут ориентироваться на наработки данного прототипа.

Компания Lexus показала, какими будут машины в 2025 году
Компания Lexus показала, какими будут машины в 2025 году
Lexus RX I, 1999 г.в., 426 476 км
внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
12 327 р.
4700$ / 3989€
Lexus NX I Рестайлинг Sport, 2017 г.в., 18 500 км
белый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
99 142 р.
37 800$ / 32 080€
Lexus ES VI Рестайлинг Premium, 2015 г.в., 72 500 км
белый, седан, бензин 2.5 л, автоматическая, передний привод
73 438 р.
28 000$ / 23 763€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство Lexus дало задание своим специалистам представить, какими будут автомобили премиум-бренда в 2025 году. Так на свет родился концепт Lexus LF-Z Electrified. Читать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дерматолог - о том, какой вид эпиляции выбрать и как избежать вросших волос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by