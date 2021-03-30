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На поезд Минск — Москва билеты проданы на месяц вперед. БЖД: работаем над возобновлением других поездов

30.03.2021 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Желающие отправиться в Москву на поезде №2, который ходит между странами уже почти два месяца, столкнулись с проблемой. Купить билеты на данный маршрут практически нереально, так как свободные места есть только на 20 апреля — и то в СВ. А если хочется еще и сэкономить, взяв плацкартное место, — ждите 2 мая.

На 20 апреля в продаже на «двойку» всего пять билетов в СВ, цена — 460,60 рубля. В остальные ближайшие дни мест нет. На самолет «Белавиа» в одну сторону в экономклассе билет можно купить раньше — 15 апреля по цене 650,79 рубля.

Выбрать места, а не ехать на тех, что остались свободны, можно только в начале мая. Апрель будет без права выбора мест, зато на майские праздники вполне реально попасть в соседнюю страну.

Вот цены и места (на момент публикации) на 2 мая:

  • плацкартный (осталось 17 мест) — 132,72 рубля;
  • купе (66 мест) — 253,43 рубля;
  • СВ (25 мест) — 502,53 рубля.
На поезд Минск — Москва билеты проданы на месяц вперед. БЖД: работаем над возобновлением других поездов

 

Да, в Москву можно попасть еще и на поезде Калининград — Москва, он делает остановку в Минске. Но с ним те же проблемы: ближайшие свободные билеты — 1 мая (четыре места в купейном вагоне).

На поезд Минск — Москва билеты проданы на месяц вперед. БЖД: работаем над возобновлением других поездов

Вернуться в Беларусь по железке можно в три раза быстрее, необходимо подождать как минимум до 11 апреля, билетов нет.

В пресс-службе БЧ нам сообщили, что ажиотаж действительно есть: «Связан с повышенным спросом. В настоящее время БЖД ведет активную работу с РЖД по возобновлению курсирования других поездов. Технической возможности „прицепить“ дополнительные вагоны к „двойке“ нет».

Правила поездки в Москву остались теми же: пассажиры должны при себе иметь отрицательный результат ПЦР-теста (в электронном или бумажном виде), сделанного не раньше чем за трое суток до момента пересечения границы. Кроме этого, пассажирам настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

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Теги: Минск
 
 
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Желающие отправиться в Москву на поезде №2, который ходит между странами уже почти два месяца, столкнулись с проблемой. Купить билеты на данный маршрут практически...
 
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