Дерматолог - о том, какой вид эпиляции выбрать и как избежать вросших волос

Источник материала: Tut.by

Эпиляция — это удаление волос с корнем или разрушение волосяного фолликула. Врач-дерматолог Ирина Михейкина рассказала HEALTH.TUT.BY о разных видах этой процедуры и о том, как избежать раздражения и вросших волос.

Ирина Михейкина Дерматолог-трихолог первой квалификационной категории, врач-косметолог

Какие есть виды эпиляции? Один из самых распространенных методов — удаление волос воском. Воск с помощью шпателя наносят на кожу с волосяным покровом и, когда он застывает, резко удаляют его вместе с волосками. Эффект такой процедуры «держится» около трех недель — все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Также существует шугаринг — удаление волос с помощью сахарной пасты. Этот метод появился раньше восковой эпиляции, но по своей сути он мало чем от нее отличается. Механическая эпиляция — удаление волос с помощью специального устройства, эпилятора. Она также позволяет избавиться от лишних волосков на срок около трех недель. Электроэпиляция позволяет удалить волосы навсегда: специальная тонкая игла-электрод посылает импульс в волосяной фолликул, полностью его разрушая. Большой минус этого способа в том, что после него на коже остаются рубцы. Фотоэпиляция — удаление волос высокоимпульсным светом. Этот способ долго сохраняет эффект, но требует нескольких сеансов и плохо срабатывает на светлых и седых волосках. Лазерная эпиляция, как и фотоэпиляция, выполняется в несколько сеансов, но позволяет удалять волосы на срок до трех-пяти лет. Плюс этого способа в том, что есть два вида лазеров — диодный и александритовый. У них разные длины волн: первый лучше справляется с темными волосками, второй — со светлыми.

Как выбрать себе подходящий способ? Здесь нужно опираться на свои ощущения, материальные возможности и желаемый результат. Безусловно, самая эффективная и долговременная — лазерная эпиляция, так как она полностью разрушает волосяную луковицу, навсегда удаляя волосы. Но стоит учитывать, что лазерная эпиляция недоступна в домашних условиях, она однозначно будет дороже воска и фотоэпиляции, зато она практически безболезненна и после нее нет проблем с вросшими волосками. Механические способы удаления волос — воск, шугаринг, эпилятор — можно использовать дома и они более доступны в финансовом плане. Но они болезненны и нередко вызывают появление вросших волос, воспаление волосяных фолликулов, раздражение. Фотоэпиляция схожа с лазерной, но ее преимущество в том, что сейчас продаются устройства для домашнего применения. После такой процедуры могут быть осложнения: ожоги, фолликулит, аллергические реакции, нарушение пигментации кожи и т.д.

Эпиляцию обязательно делать в салоне или медицинском центре? Необязательно, но желательно. В салонах и медицинских центрах работают специалисты, которые правильно выполнят процедуру и сведут к минимуму риск осложнений. Например, лазерная эпиляция — это медицинская манипуляция, поэтому она делается только в медцентрах или салонах с медицинской лицензией. Эту процедуру может проводить только человек с медицинским образованием.

Как выбрать специалиста по эпиляции? Нужно обратить внимание на отзывы и квалификацию человека. Лучше всего идти к косметологу, дерматологу или человеку с образованием медсестры. Они смогут оказать вам первую помощь, если будут осложнения, и расскажут, как правильно ухаживать за кожей, чтобы не было проблем. К тому же они смогут заметить какие-то патологические состояния, которые могут повлиять на процедуру, и помогут решить эту проблему.

Как подготовиться к эпиляции? За две недели до эпиляции нужно исключить посещение сауны, солярия и длительное пребывание на открытом солнце. Если вы принимаете антибиотики, лучше не ходить на эпиляцию в этот период и выждать две недели после окончания лечения: препараты по-разному выходят из организма и могут привести к неожиданным осложнениям. Если планируете лазерную эпиляцию, за 2−3 недели до нее не следует прибегать к другим видам эпиляции — так вы добьетесь лучшего эффекта. Волосы в этот период можно только сбривать. За несколько дней до процедуры нужно исключить из ухода за кожей спиртосодержащие средства. А в день эпиляции не стоит пользоваться парфюмом и дезодорантами на тех зонах, где планируется удаление волос.

Как понять, что выбранный метод эпиляции мне не подходит? Первый показатель — нет желаемого эффекта. Например, если вы удаляете волосы механически, но через день они появляются, значит, они не были удалены полностью. Или вы провели фотоэпиляцию, но волоски остались, так как они очень светлые. Второй и очень важный показатель — появление осложнений: раздражение, покраснение кожи, вросшие волосы, воспаления устьев волосяных каналов, ожоги.

Что делать, чтобы не было осложнений? При механических способах эпиляции волоски следует удалять строго по линии роста, чтобы избежать их врастания. Также кожу после эпиляции необходимо хорошо увлажнять. Это может быть крем с пантенолом или мазь с календулой, эти средства обладают противовоспалительным, ранозаживляющим и увлажняющим свойствами. После эпиляции нужно протирать кожу антибактериальными средствами, особенно в зоне подмышек, бикини и лица. Сразу после эпиляции нельзя посещать сауны, бани, принимать горячий душ. Несколько дней не следует наносить на кожу средства, которые содержат спирт. А также необходимо избегать попадания на кожу прямых солнечных лучей, наносить крем с SPF.