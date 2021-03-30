Skoda готовит обновленный кроссовер Kodiaq: премьера уже в апреле

Источник материала: Tut.by

Премьера кроссовера Kodiaq состоялась в 2016 году, а посему новость о готовящейся плановой модернизации модели не является неожиданной. В Сеть уже не раз попадали шпионские снимки обновленного Kodiaq, проходящего дорожные испытания, а теперь подоспела порция официальных «дразнилок» от Skoda.





Компания обнародовала три дизайнерских эскиза «посвежевшего» Kodiaq, который наряду с техническими доработками (о них компания расскажет позже) получит также и более эффектную внешность. Из главных особенностей обновленного Kodiaq — установленная более вертикально решетка радиатора, зауженные фары головного света (передняя оптика состоит из двух светодиодных модулей, установленных один над другим и измененный передний бампер с более широким воздухозаборником и обрамленный L-образными декоративными элементами. Сзади появятся более резко очерченные фонари.





Напомним, что с момента рыночного дебюта Kodiaq по всему миру разошелся тиражом более 600 тысяч экземпляров. На рынке ТС модель появилась в 2017 году, а в начале 2018 года стартовало ее производство на заводе в Нижнем Новгороде.





Мировая премьера обновленного Kodiaq состоится 13 апреля.