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Skoda готовит обновленный кроссовер Kodiaq: премьера уже в апреле

30.03.2021 15:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьера кроссовера Kodiaq состоялась в 2016 году, а посему новость о готовящейся плановой модернизации модели не является неожиданной. В Сеть уже не раз попадали шпионские снимки обновленного Kodiaq, проходящего дорожные испытания, а теперь подоспела порция официальных «дразнилок» от Skoda.


Компания обнародовала три дизайнерских эскиза «посвежевшего» Kodiaq, который наряду с техническими доработками (о них компания расскажет позже) получит также и более эффектную внешность. Из главных особенностей обновленного Kodiaq — установленная более вертикально решетка радиатора, зауженные фары головного света (передняя оптика состоит из двух светодиодных модулей, установленных один над другим и измененный передний бампер с более широким воздухозаборником и обрамленный L-образными декоративными элементами. Сзади появятся более резко очерченные фонари.


Напомним, что с момента рыночного дебюта Kodiaq по всему миру разошелся тиражом более 600 тысяч экземпляров. На рынке ТС модель появилась в 2017 году, а в начале 2018 года стартовало ее производство на заводе в Нижнем Новгороде.


Мировая премьера обновленного Kodiaq состоится 13 апреля.

 
Теги: Новости
 
 
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В Сеть уже не раз попадали шпионские снимки обновленного Kodiaq, проходящего дорожные испытания, а теперь подоспела порция официальных «дразнилок» от Skoda.
 
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