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Skoda готовит обновленный кроссовер Kodiaq: премьера уже в апреле
Источник материала: Tut.by
Премьера кроссовера Kodiaq состоялась в 2016 году, а посему новость о готовящейся плановой модернизации модели не является неожиданной. В Сеть уже не раз попадали
Компания обнародовала три дизайнерских эскиза «посвежевшего» Kodiaq, который наряду с техническими доработками (о них компания расскажет позже) получит также и более эффектную внешность. Из главных особенностей обновленного Kodiaq — установленная более вертикально решетка радиатора, зауженные фары головного света (передняя оптика состоит из двух светодиодных модулей, установленных один над другим и измененный передний бампер с более широким воздухозаборником и обрамленный L-образными декоративными элементами. Сзади появятся более резко очерченные фонари.
Напомним, что с момента рыночного дебюта
Мировая премьера обновленного Kodiaq состоится 13 апреля.
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В Сеть уже не раз попадали шпионские снимки обновленного Kodiaq, проходящего дорожные испытания, а теперь подоспела порция официальных «дразнилок» от Skoda.
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