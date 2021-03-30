Главный тренер бельгийцев рассказал, что думает о сборной Беларуси

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в интервью изданию Lesoir поделился ожиданиями от матча против сборной Беларуси.



Фото: Reuters

Напомним, игра пройдет 30 марта в Бельгии, начало — в 21.45 по Минску. Мы будем вести онлайн матча.

«Сбор проходит хорошо. Поэтому можно ожидать хорошо организованной игры нашей сборной. Победа очень важна, потому что от нее зависит успех команды. Если мы выиграем, мы будем лидером группы, если нет, мы потеряем очки.

В команде будут изменения. Мы собираемся использовать глубину состава. Это третья игра за 6 дней… Очень сложно играть в таком графике, особенно футболистам из группы атаки.

Есть хорошие новости по состоянию Дриса Мертенса, Янник Карраско тоже уже тренируется. Посмотрим, смогут ли они выйти на поле.

Помимо факта, что матч с белорусами может приблизить нас к Катару, он важен с точки зрения подготовки к чемпионату Европы. Для некоторых футболистов игровое время — это реальная возможность показать, на что они способны.

А для некоторых игроков присутствие здесь очень важно, чтобы они чувствовали себя причастными к команде. Они не все будут играть, но для их развития и их будущего в сборной это очень важно.

Беларусь обыграла Эстонию. Таким образом, это конкурентоспособная команда. А потом, напомню, это будет наша третья игра за шесть дней», — сказал Мартинес.