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Указом утверждена поправка к соглашению с МБРР о займе на реконструкцию автодороги М6

30.03.2021 15:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко указом № 125 от 30 марта утвердил поправку к соглашению о займе (проект "Модернизация транзитного коридора") между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития. Об этом сообщает его пресс-служба.

В соответствии с соглашением о займе, подписанном в 2015 году, МБРР предоставил Беларуси заем в размере $250 млн для реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М6.

Поправкой, подписанной в Минске в декабре 2020 года, уточняются работы и мероприятия, на реализацию которых направляются средства займа, сэкономленные при реконструкции автодороги М6.

«Утверждение данной поправки обеспечивает максимально полное освоение средств займа и способствует продолжению системной работы по развитию дорожного хозяйства и повышению безопасности дорожного движения», - говорится в комментарии к документу.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко указом № 125 от 30 марта утвердил поправку к соглашению о займе (проект "Модернизация транзитного коридора") между Беларусью и Международным банком...
 
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