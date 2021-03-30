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Не прижилась? С Аллеи славы в Минске исчезла ель, посаженная Гостюхиным

30.03.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конечно, это всего лишь штрих, нюанс, деталь в сегодняшней белорусской картине жизни и настроении, в сложном гражданском противостоянии. И вообще, возможно, исчезновение елки – всего лишь результат долгой зимы, которую дерево не пережило.



С другой стороны, что той вечнозеленой хвое наши морозы? Тем более уж как-то очень ко времени и ситуации загнулось это дерево под самый корешок… Вернее, даже корешка не осталось – только скромная ямочка. Хотя рядом на бульваре Мулявина по прежнему растут «народные» елки Финберга, Ридигера, Шкарубовой, Вуячича и многих-многих других знаменитостей – пушистые красавицы, хоть на выставку.

А у Гостюхина нет теперь в Минске дерева славы! И мне почему-то кажется, это произошло не от природных катаклизмов. Трудно отделаться от мысли, что кто-то специально выкопал и выбросил его именное хвойное дерево на свалку – как своего рода жест протеста, ответ на скандальное интервью, которое актер Гостюхин пару недель назад дал российскому информационному агентству (ФАН).

Оно просто страшное, это интервью. Я даже сказала бы, бессовестное. Потому что бездоказательное. Унизительное для нас, белорусов, которых, по мнению Владимира Павловича, в нашей стране практически нет, так как 80% населения считает себя русскими. 

Тем не менее, рассуждая об общественно-политической жизни Беларуси, актер с нажимом рисует кромешный ад национализма, рассказывая байки о чернорубашечниках с факелами в руках в девяностые годы (такого в Беларуси никогда не было, очнитесь!). 

Но самое невероятное и возмутительное – он голословно оскорбляет покойного писателя-фронтовика, антифашиста Василя Быкова, бросая в его адрес обвинения, по сути, в предательстве: мол, писатель однажды сказал, что «он не на той стороне воевал».

Вас память точно не подвела, Владимир Павлович? И есть ли у вас доказательства, чтобы бросаться такими словами в адрес великого писателя? Свидетели? И как прикажете реагировать на это нам, его соотечественникам? Оставить без внимания невозможно, потому что сам Василь Быков вам с небес уже не ответит. Вот где низость ситуации. Вызвать бы вас на дуэль…

Но в каком-то яростном запале В.Гостюхин несется дальше, и на закуску с подростковой запальчивостью выражает еще и свое «хорошее отношение» к Сталину, по злой воле которого погублены десятки миллионов жизней. В общем, демонический замес мыслей и чувств.

Ладно, нравится человеку Сталин, а Солженицын до белого каления ненавистен – личным гражданским предпочтениям Гостюхина можно только удивляться. А еще человек утверждает, что знаком с открытыми архивами… Не верится. 

Но как бы то ни было, теперь-то у страдальцев по сильной руке, конечно, большой выбор и лидеров, и идей для личной поддержки. Сегодня можно публично и сказать, и опровергнуть, и яростно поспорить – есть для этого площадки. Но доведись Гостюхину родиться раньше, жить и творить при Сталине, то с его характером он до своих 75 лет явно не дотянул бы. 

Потому что артист – человек пылкий, противоречивый, в чем-то даже романтичный, в КПСС однажды вступать отказался. А такие натуры при Сталине перевоспитывались быстро и однозначно – в лагерях. Тогда ни артисты, ни генералы запальчивых интервью не давали, даже помыслить не могли высказать свое мнение, кроме «истинного», утвержденного вождем. 

Так что ходил бы Владимир Павлович и оглядывался, а на ночь ставил тревожный чемоданчик у кровати. Впрочем, даже говорить об этом сегодня уже как-то утомительно.

Но слова о Быкове нам, белорусам, оставить без внимания нельзя. А как защитить честь и достоинство покойного писателя, который сам не может ответить обидчику? Подать в суд? Возможно, и стоило бы это сделать Союзу белорусских писателей, несмотря на то, что доверия к правовой системе в нашей стране почти нет. Оно подорвано и растоптано самой властью. 

Наверное, именно поэтому кто-то из минчан решил действовать самостоятельно и эмоционально: пришел, выкопал и выбросил хвою в честь артиста Гостюхина, символизирующую почет и уважение. 

Сейчас на Аллее славы около Белгосфилармонии осталась только табличка с фамилией, а рядом с ней – пустое место. Так что какие хотите, такие и выстраивайте параллели.
 
Теги: Минск
 
 
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Конечно, это всего лишь штрих, нюанс, деталь в сегодняшней белорусской картине жизни и настроении, в сложном гражданском противостоянии. И вообще, возможно,...
 
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