Владельцам электромобилей не надо платить транспортный налог

Об этом сообщил журналистам начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Андрей Ковалевский.





– Данная льгота предоставлена до 31 декабря 2025 года. Не признаются предметом налогообложения транспортные средства, которые имеют год выпуска 1991-й и ранее. Кроме того, транспортным налогом не облагаются транспортные средства, оборудованные для использования инвалидами. Еще одна категория – транспортные средства, снятые с учета до 1 июля 2021 года.





Андрей Ковалевский также сообщил, что Налоговым кодексом предусмотрены случаи, когда ставка транспортного налога понижается.





– Первый случай – когда транспортное средство зарегистрировано за инвалидом 1-й или 2-й группы, ветераном ВОВ, лицом, достигшим пенсионного возраста. В этом случае ставка налога уменьшается на 50%. Но при одном важном условии: у такого физического лица должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории.





Для инвалидов 3-й группы также предусмотрено понижение ставки на 25%, но при условии наличия у него действительного водительского удостоверения соответствующей категории.





Начальник главного управления также напомнил, что транспортный налог будет оплачиваться по завершении календарного года в срок до 15 ноября года, следующего за отчетным. Т. е. транспортный налог за 2021 год надо оплатить до 15 ноября 2022 года на основании извещения, которое будут направлять налоговые органы до 1 сентября 2022 года.





– В отношении 2021 года введена особенность – авансовый платеж по транспортному налогу. Уплачивать его будут те плательщики, у которых по состоянию на 1 января 2021 года отсутствовало разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, по которому ранее была уплачена госпошлина. Эти плательщики будут обязаны к 15 декабря на основании извещения налогового органа заплатить авансовый платеж по транспортному налогу.





Ставки авансового платежа – фиксированные. Они составляют 1 базовую величину. А в отношении мотоциклов и прицепов ставка составит 20 рублей. Уже в следующем году такие плательщики произведут доплату транспортного налога до общеустановленных ставок.