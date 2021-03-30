"Я белорус. И это моя земля". История "координатора протестов" Дениса Чикалева

В сентябре Денис Чикалев получил статус политзаключенного. В СИЗО-1, более известном как Володарка, Денис провел более полугода. 22 марта суд признал Дениса виновным и назначил наказание — три года «химии». Денис намеревается обжаловать приговор.





Сильные Новости » встретились с Денисом Чикалевым, поговорили с ним о событиях 9 августа на улицах » встретились с Денисом Чикалевым, поговорили с ним о событиях 9 августа на улицах Минска , о его идеальном кандидате на президентский пост, спросили, что читают на Володарке и стоит ли уезжать из страны.





Вечером 9 августа Денис Чикалев, как и сотни тысяч белорусов, возмущенных ситуацией, сложившейся с результатами выборов президента, вышел на улицу. Денис оказался в одном из эпицентров событий этой ночи в Минске — у стелы.





— Я никогда не откажусь от своего убеждения, что протестующие были настроены исключительно мирно. Никто из находившихся вокруг меня сотен людей не был настроен на силовые действия. Никто не планировал устраивать погромы и поджоги. Да, эмоции зашкаливали. Но они не выливались в агрессию, — вспоминает Денис. — А потом началась зачистка. В людей полетели светошумовые гранаты, прозвучали выстрелы. Протестующие запаниковали. Я оглянулся вокруг и увидел, что среди нас есть серьезно пострадавшие и им нужна срочная медицинская помощь.





Денис неоднократно работал и в качестве волонтера, и в качестве организатора на крупных фестивалях и массовых мероприятиях. Поэтому у него было четко сформированное представление о том, что надо делать в подобной ситуации. Денис направился в сторону оцепления. Сейчас он понимает, насколько рисковал в тот момент: молодой мужчина в камуфляжных штанах, в берцах приближается к правоохранителям, «заточенным» на подавление «массовых беспорядков».





— Сейчас многие пытаются вспомнить, какие чувства выражали в те дни глаза силовиков в прорезях балаклав. 9-ого у стелы я видел солдат внутренних войск. По-моему, в их глазах читалась растерянность, — рассказывает Денис. — Я показал, что в руках у меня ничего нет и обратился к офицеру-ввшнику. Пояснил, что раненым нужна скорая и врачам их кто-то должен передать. Офицер отреагировал адекватно и отдал приказ пропустить меня к лежащему на асфальте человеку. Я был с ним до приезда врачей. Той ночью мне удалось помочь четверым раненым.





На следующий день у Дениса Чикалева была еще одна попытка общения с представителями силовых ведомств. Он позвонил по телефону милиции, чтобы выяснить, какова судьба раненых, которых накануне медики забрали с улицы. Внятного ответа на свой вопрос он не получил.





Не получил Денис ответа и на другой свой вопрос — о местонахождении независимых наблюдателей, работавших на ряде избирательных участков Минска. Дело в том, что еще во время начала предвыборной кампании Денис стал одним из волонтеров Объединенного штаба: его огромный опыт организатора был весьма востребован.





Кстати, практически все основные потенциальные кандидаты на президентский пост, с точки зрения Дениса, имели свои сильные стороны: у Сергея Тихановского — это харизма и способность «зажечь» надеждой на перемены даже спящую глубинку, у Валерия Цепкало — опыт работы в ПВТ. Но личный выбор Дениса Чикалева — это Виктор Бабарико, руководитель, способный осуществить «перезагрузку» устаревшей системы.





В день выборов в Объединенный штаб стала поступать информация, что некие люди в штатском задерживают независимых наблюдателей и увозят в неизвестном направлении. Судьба их на тот момент была неизвестна.





Когда Денис вышел на улицу, он почти сразу почувствовал, что за ним следят. Домой в этот день он уже не вернулся. После задержания был доставлен в РОВД, затем — на Окрестина, оттуда — в СИЗО на Володарского.





— Когда меня принимали на Володарке, сотрудник СИЗО был искренне удивлен: «Ты с Окрестина и у тебя нет следов побоев и травм? Да ну, не может быть!»





Денис еще не знал, что провластные медиа уже распространяют ролик, снятый МВД с использованием изъятых у него при личном обыске предметов, — защитных щитков, раций, карабина, веревки, карманного ножа, а также материалов его переписки в одном из мессенджеров.





Дениса представляли знатоком тактики уличных боев и безапелляционно заявляли, что Объединенный штаб привлек его в качестве координатора беспорядков, который должен был чуть ли не «организовать» «сакральную жертву», которая переведет протест на иной уровень.





У тех, кто хоть сколько-нибудь знаком с родом занятий и увлечений Дениса Чикалева, ни один из указанных предметов не вызывает ни тени удивления: рациями пользуются организаторы и участники фестивалей, карабин и веревка — снаряжение человека, который занимается роупджампингом.





Нож, изъятый у Дениса, не квалифицируется как холодное оружие. Защитные щитки — это не орудие для нападения. На фото, которое, вероятно, должно было представлять некие военные сборы для подготовки экстремистов — байкерский фестиваль, а самое пикантное, что на этом фото изображен вообще не Денис.





— Когда я играл в группе «Чип и Дейл», как-то поздно вечером возвращался с концерта. Во двор ко мне трудно было заехать на машине, поэтому я нагрузил на себя свои барабаны и пошел пешком. Вдруг слышу: какие-то жалобные звуки из темноты. Я поставил барабаны и полез посмотреть, что это. А это маленький рыжий котенок сидит на трубах. Ну как его там оставить? Забрал, конечно. Так у меня появилась моя кошка Ганжа. До сих пор у меня живет. Вот такой я злой боевик! — улыбается Денис.





Все, кто когда-либо общался с ним, в один голос говорят о том, что Денис Чикалев — это исключительно доброжелательный человек, который всегда придет на помощь. И в ответ на ролик, выложенный в телеграм-канале МВД, они сняли свой — в поддержку друга:









Когда Денис оказался за решеткой, люди из разных городов связывались с его матерью, предлагали помочь, говорили самые хорошие слова о ее сыне. До суда матери разрешили всего два раза встретиться с Денисом. На первом свидании она его сразу не узнала: по правилам внутреннего распорядка Денису пришлось сбрить его роскошную бороду, да и уход за ней в тех условиях был бы невозможен.





За семь месяцев на Володарке Денис сменил несколько камер. Большую часть времени ему довелось провести в двенадцатиместной. Когда 12 человек размещаются на площади около 20 м² — это дополнительное испытание для физически активного человека. Денис тем не менее и сам занимался физкультурой и даже учил сокамерников некоторым упражнениям.





Еще он начал рисовать: ему передали набор восковых карандашей и альбом. К сожалению, передавать книги в СИЗО нельзя, но волонтерам и близким задержанных иногда удавалось пополнить местную библиотеку. Волонтеры подписывают заключенных на газету «Новый Час» и журнал «Наша гiсторыя».





Еще один предмет так и не дошел до Дениса ни в посылках, ни в передачах — щипчики для стрижки ногтей.





— Колюще-режущие предметы в камере запрещены, — поясняет Денис. — Зато по правилам считается совершенно нормальным, что сто с лишним человек пользуются одним инструментом, который, конечно, дезинфекции не подвергается.





Денис говорит, что настоящей отдушиной в СИЗО для него были письма с воли: совсем короткие и обстоятельные, с юмором и серьезные, от близких и от совсем незнакомых людей.





— У меня целый мешок писем. И я обязательно отвечу каждому, кто мне писал, и поблагодарю за поддержку.





О справедливости вынесенного Денису Чикалеву судебного приговора говорить не приходится.





— В принципе мои действия 9 августа можно квалифицировать, как попадающие под две административные статьи: 18.23 — нарушение правил дорожного движения пешеходом и 23.34 — участие в несанкционированном массовом мероприятии. И то время, которое я провел на Володарке, покрывает срок наказания по ним с избытком, — говорит Денис.





Своей вины в участии в действиях, грубо нарушивших общественный порядок, что выражалось в том, что он «с другими лицами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в «сцепке», по улицам Мельникайте, Заславской, а также проспектам Победителей и Машерова в столице», на суде Денис не признал.





Приговор суда — три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа — он будет обжаловать.





Если представить себе, что Денис не находится сейчас под подпиской о невыезде, что над ним не висит срок в три года, то не задумался ли бы он об отъезде из Беларуси после всего, что ему довелось испытать за эти долгие семь месяцев?





— Скорее всего, нет, — отвечает Денис. — Я не могу представить, что кто-то другой будет помогать детям из витебского клуба CoolKids устраивать их световые шоу. Понятно, если меня не будет в стране — найдется кто-то другой. Но ведь я есть! А главное — я белорус. И это моя земля.