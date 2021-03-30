Зачем любому бизнесу нужна цифровая трансформация

Источник материала: ProBusiness



Изображение: lucidchart.com

Вы уверены, что ваш продукт будет нужен потребителю через несколько лет? Если нет — вот один из вариантов, как поменять бизнес. О том, как цифровая трансформация помогает компаниям быть в тренде долгие годы, рассказал технический директор Softline Belarus Андрей Муха.

Автоматизация, цифровизация или цифровая трансформация — в чем разница?

— Довольно часто цифровую трансформацию бизнеса путают с автоматизацией и цифровизацией. Но эти процессы принципиально разные. Давайте разберемся.

Андрей Муха

CTO Softline Belarus

Автоматизация — это вынужденная и необходимая мера для большинства бизнесов, которые хотят оставаться на плаву. Она позволяет увеличить производительность труда и основывается на уже существующих или слегка видоизмененных процессах в компании. Если кратко, то это «более быстрые лошади», которых может себе представить владелец или сотрудник, глядя на все существующие задачи. Типичный пример автоматизации — CRM-система.

Довольно часто случается, что автоматизация происходит только на базовом уровне — продукт просто пытаются «натянуть» на существующие процессы. Примеров множество как среди небольших компаний, так и среди отраслевых гигантов. Но далее возникает логичное желание «сделать красиво»: переписать процессы, формализовать неформализованное, попытаться подстроиться под лучшие продукты, доступные на рынке. А следом приходит и понимание, что пора менять бизнес-модель.



Изображение: lucidchart.com

Тогда начинается следующая фаза — цифровизация. Это что-то вроде «автоматизации на пике». На этом этапе применяются топовые технологии для переноса основных бизнес-процессов в цифровую среду.

Например, для ИТ-компаний это внедрение ERP-систем вроде SAP, Oracle, Microsoft Dynamics и др. А для бизнесов, которые занимаются производством материальной продукции, это может быть связка ERP + MES (система управления производственными процессами).

Процессы становятся упорядоченными и четкими. Но в целом и продукт, и бизнес могли бы существовать и без этих надстроек. В упрощенном виде, но могли бы: не с живой аналитикой, а с отчетами, не с проектированием изделия распределенной командой конструкторов, а с разрозненными частями изделия и т.д.

Для многих компаний именно фаза цифровизации является оптимальной. Но она не поможет кардинально изменить сам продукт. И если перед компанией стоит именно такая задача, то нужен переход к следующей фазе — цифровой трансформации.



Изображение: lucidchart.com

Цифровая трансформация — это совершенно иной уровень. Это процесс, который меняет потребительские модели, рынки, запросы клиентов, «разворачивает» бизнес-стратегии. Он позволяет формировать новые продукты и услуги, даже принципиально новый бизнес, ранее не существовавший.

Простой пример: раньше почту перевозили сначала на повозках, затем на транспорте. А потом эти «более быстрые лошади» превращаются в «отправку сообщений электронной почты». Это и есть трансформация.

Какие «боли» бизнеса решает цифровая трансформация?

Главная задача цифровой трансформации — обеспечить жизнеспособность и рост бизнеса на длительный период. Только глобально новые модели бизнеса выживают надолго.

Без цифровой трансформации невозможно создать цифровой актив и тем более продукт. Например, систему управления большим количеством объектов — умного города, сервисы с самообслуживанием клиентов — такси, каршеринг, доставка, аренда, банкинг, маркетплейсы и т.д. Системы такого рода позволяют тиражировать услугу и продукт с минимальными издержками.



Изображение: lucidchart.com

Могу сказать по опыту работы Softline — зачастую компании приходят, когда новый продукт у них уже на какой-то стадии разработки. Но его нужно качественно встроить в сервисы глобальных компаний и обеспечить цифровой и физической инфраструктурой.

Так было, например, в проекте с БПС-Сбербанком. У клиента был набор определенных сервисов и приложений в качестве ядра трансформации. Компания Softline обеспечила внедрение платформы, которая открывает безопасный удаленный доступ к этим внутренним банковским сервисам: электронной почте, CRM-системе, внутреннему порталу банка, системе Help Desk, видеоконференциям, а также дает возможность централизованного управления всеми служебными мобильными устройствами сотрудников.

Компании понимают, что, создавая цифровой актив, они сталкиваются и с риском его лишиться. На первое место выходят задачи обеспечения Business Continuity — способности сохранять работоспособность и восстанавливаться при сбоях и катастрофах (отключения, пожары, атаки и т.д.), защиты данных, кибербезопасности.

Многие компании обращаются к нам именно для обеспечения защиты данных. Например, для компании Parimatch мы внедрили решение Check Point CloudGuard IaaS, которое обеспечивает защиту информации от вредоносных программ и утечек данных. С его помощью компания организовала управление безопасностью в физических и виртуальных сетях.



Изображение: lucidchart.com

Ряд проектов компании развивают неравномерно. Иногда они используют решения, которые генерируют большие затраты по построению смежных систем, например, информационной безопасности. Или примером затратных решений могут быть попытки построить единую систему для холдинга и филиалов и защитить ее периметр от уязвимостей.

Чем раньше компания обращается к провайдеру цифровой трансформации, тем более эффективные варианты реализации удается построить. Хорошим примером может послужить такая консервативная отрасль, как проектирование и строительство зданий. У Softline есть проекты по внедрению BIM-технологий, информационного моделирования зданий. Мы видели разные пути внедрения одной и той же технологии для организаций «старой школы» и новых проектных компаний. Эффект от внедрения для первых — переход к мировому отраслевому стандарту. «Новые» же компании могут быстро выйти на рынок и предоставить качественные проекты своим заказчикам, не накапливая проектный опыт традиционным путем, а создавая новый цифровой актив.

Каким компаниям нужна цифровая трансформация?

Задумываться о цифровой трансформации нужно так или иначе всем.

Задачи цифровой трансформации актуальны для любых отраслей: в банковской сфере, в ритейле, логистике, телекоме, промышленности и т.д.



Изображение: lucidchart.com

Если у руководителей компании есть сомнения, нужна ли им в перспективе цифровая трансформация, я обычно предлагаю рассмотреть два сценария развития событий:

Первый — компания проходит через этап цифровой трансформации

Второй — компания не берется за эту задачу, а оттачивает существующие процессы.

И для каждого из этих сценариев ответьте на вопрос — какими будут бизнес, продукт и клиенты компании через несколько лет?

Вероятность того, что бизнес, который не претерпел трансформацию, через несколько лет будет приносить такие же результаты, как и тот, что уже трансформировался, — невелика. Особенно если речь о высококонкурентной среде.

Однако только тщательный анализ даст точный ответ, нужна ли цифровая трансформация бизнесу именно сейчас.

Например, в Беларуси есть компании, в которых автоматизация процессов выводит бизнес на максимальную производительность. И после этого этапа бизнес и правда будет получать хороший результат несколько лет или даже дольше. На таком этапе развития организации вкладывать инвестиции в цифровую трансформацию нецелесообразно.



Изображение: lucidchart.com

А также нет смысла трансформировать старый «доцифровой» бизнес, например, изготовление handmade-товаров — это долго и дорого. Взявшись за такую масштабную трансформацию, можно в процессе разрушить компанию и разорвать денежный поток. При этом, если начать новый бизнес на базе накопленных знаний и сделать его в формате стартапа, — результатов можно достичь проще.

Как начать цифровую трансформацию и когда ждать результат?

Нужно определить, какие направления развивать в первую очередь. Два основных — это продукт и средство коммуникации с клиентом. В идеальном мире оба процесса в цифровом поле. Но если продукт материальный, то именно средство коммуникации превращается в цифровой актив.

Когда направление определено, стоит обратиться к провайдерам цифровой трансформации. Например, у нас в Softline выделено отдельное глобальное направление. При обращении к нам мы начинаем с открытого общения и совместной проработки идей. А далее запускаем цикл работы вплоть до внедрения решения:



Изображение: архив компании

Как Softline Digital помогает компаниям с цифровой трансформацией:

Используем свои digital-компетенции и экспертизу, адаптивные модели управления и технологии совместной работы, необходимые для создания успешных решений

Помогаем сократить время создания и реализации цифровых продуктов с минимальным риском

Помогаем создать собственную команду трансформации для реализации новых потребительских ожиданий и бизнес-требований в условиях цифровой экономики.

Решения, используемые при построении систем, могут быть готовыми, требовать доработки или быть разработаны под конкретный случай. Небольшие проекты реализуются в течение нескольких месяцев. Крупные, затрагивающие целые отрасли, — продолжаются непрерывно.

Какие перспективы открывает для компаний цифровая трансформация?

В повседневной жизни мы уже пользуемся огромным количеством сервисов и продуктов, появившихся благодаря цифровой трансформации. Мы часто перестаем замечать это. Многим кажется, что эти сервисы были всегда. Люди стремятся пользоваться всеми преимуществами, сервисами и продуктами, которые дает цифровая трансформация, потому что это удобно, доступно и выгодно.

Значение цифровой трансформации для бизнеса сложно переоценить. Инвестиции в цифровые трансформации в масштабах отраслей — огромны. Достаточно посмотреть на рейтинги компаний из S&P500 — сколько компаний не из цифрового мира остаются там долгое время?



Изображение: lucidchart.com

Мы видим, что компании-гиганты создают базу и возможности для цифровой трансформации — например, сервисы Google, Microsoft, разнообразные продукты других поставщиков. Мы можем ими пользоваться, создавать свой цифровой продукт или цифровой актив и использовать его для продвижения своего физического продукта или услуги. А можем не пользоваться, но тогда это сделает кто-то другой.

Это как отрицать полезность электричества в конце XIX века и не пользоваться им. Остается собрать все компоненты в единую систему, обеспечить ее сервисом и сделать основой бизнеса.

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