|
«Желание утереть нос конкурентам — это комплекс неполноценности». Как создавать продукты, которые продают себя сами
30.03.2021 15:51 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компании со слабыми продуктами чаще всего «дрючат» своих продавцов и маркетологов, пытаясь убежать от ключевой задачи — создавать сильные продукты. С этого месседжа начал свое выступление CEO
Генеральный партнер события —
Как понять, у вас сильный продукт или слабый?
— Бизнес начинается с продукта. Сильный продукт продает себя сам, иногда даже вопреки плохим продавцам и маркетологам. При этом слабый продукт никогда не продастся, даже с участием международной сборной по продажам. Все почему? Потому, что он никому не нужен.
Большая часть продуктов, находящихся на рынке, — это слабые продукты, отсюда такой повальный интерес компаний к продажам. Львиная доля рыночных игроков сфокусирована на продажах и лишь единицы — на продуктах. В итоге первые выделяют очень много тепловой энергии, а побеждают вторые.
Первое, что должна сделать компания, испытывающая проблемы с продажами, — выяснить: ее продукты сильные или слабые.
Несколько лет назад мы разработали достаточно результативную методологию оценки продуктов V’TEM, которая позволяет точно ответить на вопросы, сильный продукт или слабый и что делать с продуктом, если он оказался слабым.
Методология V’TEM оценивает продукт сразу по 4-м связанным характеристикам:
1. Ценности — способности продукта решать конкретные проблемы и «боли» целевых клиентов и пользователей. Дополнительно в этом разделе оцениваются эмоциональность, уникальность, безопасность продукта, а также его способность нести выгоду клиентам и пользователям.
Большая часть продуктов «срывается» на том, что демонстрирует нулевую ценность, т.е. неспособность решать проблемы тех, для кого они созданы. А в отношении некоторых продуктов сами создатели внятно не могут объяснить, кто их целевые клиенты и пользователи.
Шансы таких продуктов стремятся к нулю, даже после тренингов по продажам.
2. Технологичности — способности компании тиражировать продукт в соответствии с заявленными свойствами.
Часто бывает, что компания не в состоянии повторять продаваемые товары, т.е. покупатель каждый раз, покупая один и тот же товар, удивляется его непохожести на предыдущий. А это бывает из-за проблемного доступа к сырью и комплектующих, высокой зависимости от ручного труда, низкой культуры производства и низкого качества персонала.
Низкая технологичность так же, как и отсутствие ценностей, способна «потопить» продукт.
3. Экономическому потенциалу — способности продукта обогащать своего создателя.
Важно помнить, что мы создаем продукты, чтобы в итоге становиться богаче. Ведь быть богатым, здоровым и красивым лучше, чем бедным, больным и некрасивым.
Если у продукта низкая маржинальность, а также рентабельность капитала, инвестированного в его создание и запуск, то зачем в принципе создавать такие продукты?
4. Маркетинговой эффективности — присутствию продукта или информации о продукте в точках контакта с целевыми клиентами и пользователями.
Продукт может состоять из одних ценностей, быть гипертехнологичным, его экономическому потенциалу может позавидовать сама амбра (амбра — горючее воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов, которое высоко ценится в парфюмерии. — Прим. ред.)… При этом, если о его существовании не будут знать целевые клиенты и пользователи, — у продукта нет шансов.
После оценки продукта с четырех описанных сторон делается вывод: можно ли скорректировать продукт, т.е. из слабого продукта сделать сильный, или целесообразнее его «похоронить» и заняться созданием нового, но уже сильного продукта.
Разрабатывая новый продукт, никогда не смотрите на конкурентов
Подавляющее большинство предпринимателей, создавая новые продукты, начинают с изучения конкурентов. И это фатальная ошибка. Почему это категорически нельзя делать:
Почему же все-таки предприниматели так любят начинать создание новых продуктов с анализа конкурентов?
Потому что подсознательно вместо того, чтобы с помощью нового продукта решить проблемы и «боли» своих целевых клиентов и пользователей и на этом заработать, они хотят утереть нос конкурентам, которые никогда не заплатят (в отличие от клиентов).
В основе желания «утереть нос конкурентам» лежит комплекс неполноценности собственника.
7 шагов создания сильного продукта
1. Очень четко определяем, для кого конкретно создаем продукт, кто клиенты, кто пользователи. Клиенты — это те, кто платит за продукт, пользователи — те, кто взаимодействует с продуктом. Иногда они совпадают. Помните, самое главное — это не пол клиента, его доходы, которые, как правило, у всех «выше среднего», самое главное — это переживания клиента.
2. Исследуем проблемы и «боли» клиентов. Здесь очень важно не путать проблемы и боли с потребностями. Потребности — это желания, подкрепленные платежеспособностью, в них нет денег. Проблемы же содержат дискомфорт, из-за которого люди готовы платить тому, кто от него избавит своими продуктами. «Боли» — это те же проблемы, но обладающие крайне сильным дискомфортом, а следовательно, высоким экономическим потенциалом будущего продукта.
3. Разрабатываем дизайн продукта — ищем решения проблем и болей и объединяем их в продукт, получаем прототипы. Дилетанты под дизайном понимают то, как продукт выглядит. Профессионалы — то, как продукт решает проблемы своих целевых клиентов и пользователей и как он (продукт) взаимодействует с людьми и окружающей средой.
4. Решаем инженерные задачи. На этом этапе происходит превращение дизайна (концепции продукта) в конструкторскую документацию, необходимую для тиражирования (производства) продукта. Здесь же выполняются инженерные расчеты, проводятся технические эксперименты.
5. Придумываем название продукта, разрабатываем продуктовый бренд. Интересный факт: согласно нашим исследованиям, в России люди готовы платить на 30–35% больше за то, что товар иностранный (из развитых стран). Поэтому, например, можно создавать псевдоиностранные бренды, повышающие эмоциональную ценность продукта. Также важно учитывать, есть ли для вашего бренда место в желаемой доменной зоне, например в .com или .ru.
6. Ставим продукт на производство. Это сложная задача, зачастую предполагающая борьбу со своими консервативными технологами или поиск сторонней производственной площадки. И в том, и в другом случае решаются задачи выхода на целевые значения качества, себестоимости, минимизации размера производственных партий.
7. Запускаем продут на рынке. Эта задача созвучна с выводом спутника на орбиту. Здесь нужно в максимально короткие сроки ознакомить целевых клиентов и пользователей с новым продуктом, влюбить в продукт продавцов, насытить продуктом сбытовые каналы. О том, как продукт будет попадать к клиентам и пользователям, нужно думать на этапе дизайна. По возможности из «пищевой цепочки» лучше исключить дилеров и дистрибьюторов, их роли были актуальны, когда не было интернета, логистических операторов и маркетплейсов, сегодня они просто пожирают маржу, делают продукты дороже и замедляют цепочки поставок.
Ключевые выводы
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Желание утереть нос конкурентам — это комплекс неполноценности». Как создавать продукты, которые продают себя сами
Компании со слабыми продуктами чаще всего «дрючат» своих продавцов и маркетологов, пытаясь убежать от ключевой задачи - создавать сильные продукты. С этого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)