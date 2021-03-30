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С прошлого века на чемоданах: что думают об отселении жители частного сектора

30.03.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Шесть усадебных территорий Минска скоро могут стать площадкой для многоквартирной застройки. Sputnik погулял по частному сектору в центре Минска и поговорил с минчанами, которые много лет "сидят на чемоданах".

В одном из домов рассказали, что туда уже приходили оценщики, но люди все еще не спешат думать о переселении. Говорят, что эти разговоры слышат уже лет тридцать.

А хотят ли люди отселяться? Собеседники Sputnik говорят, что намного больше они хотят простой возможности сделать в доме нормальный ремонт. Но для того, чтобы даже просто поменять крышу, нужно пройти согласование. Да и вообще люди, живущие в частном секторе, все делают фактически на свой страх и риск - в любой момент можно узнать, что территория все же уходит под снос.

Те, кто не решился на ремонт, рады переселению, а те, кто благоустраивал свой дом, разумеется, не очень рады потенциальному сносу.

Всего под снос определены шесть районов Минска, их можно рассмотреть на карте.

Уже оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирных домов. А на что жители частного сектора в центре Минска готовы променять свои дома? Смотрите сами.

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Теги: Минск
 
 
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Уже оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирных домов. Частные дома в шести районах пойдут под снос. Мы погуляли по...
 
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