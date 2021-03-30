С прошлого века на чемоданах: что думают об отселении жители частного сектора

Источник материала: Sputnik Беларусь

Шесть усадебных территорий Минска скоро могут стать площадкой для многоквартирной застройки. Sputnik погулял по частному сектору в центре Минска и поговорил с минчанами, которые много лет "сидят на чемоданах".

В одном из домов рассказали, что туда уже приходили оценщики, но люди все еще не спешат думать о переселении . Говорят, что эти разговоры слышат уже лет тридцать.

А хотят ли люди отселяться? Собеседники Sputnik говорят, что намного больше они хотят простой возможности сделать в доме нормальный ремонт. Но для того, чтобы даже просто поменять крышу, нужно пройти согласование. Да и вообще люди, живущие в частном секторе, все делают фактически на свой страх и риск - в любой момент можно узнать, что территория все же уходит под снос.

Те, кто не решился на ремонт, рады переселению, а те, кто благоустраивал свой дом, разумеется, не очень рады потенциальному сносу.

Всего под снос определены шесть районов Минска , их можно рассмотреть на карте.

Уже оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирных домов. А на что жители частного сектора в центре Минска готовы променять свои дома? Смотрите сами.

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