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В Минске будут судить 12 студенческих активистов
Источник материала: Навiны
Уголовное дело в отношении группы студенческих активистов направлено в суд Советского района Минска, сообщает телеграм-канал инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў».
Следственный комитет сообщал 16 марта о завершении расследования уголовного дела «в отношении лиц, организовавших акции протеста в студенческой среде различных вузов Минска», и передаче его в прокуратуру для направления в суд.
«В качестве обвиняемых привлечено 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член так называемого координационного совета. Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской», — сообщала пресс-служба ведомства.
По данным следствия, обвиняемые «являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел».
Дата начала судебного процесса пока не известна.
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Уголовное дело в отношении группы студенческих активистов направлено в суд Советского района Минска, сообщает телеграм-канал инициативы «Задзіночанне...
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