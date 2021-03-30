|
«Чего туда не ехать-то? Глупости». Руслан Алехно вступился за «Славянский базар»
Источник материала: Onliner
Страсти из-за «Славянского базара» разгораются все сильнее. Вчера мы
Алехно назвал решение некоторых артистов отказаться от участия в «Славянском базаре» глупостью. И заявил, что артисты должны быть вне политики. При этом сам поддержал Лукашенко.
— Чего туда не ехать-то? Глупости. Нужно всегда черпать информацию из разных источников, а не из одного. Если человек обладает аналитическим складом ума хоть каким-нибудь, то это говорит о наличии совести. А то услышал там, что в подворотне сказали, — и все, такое вот мнение. А я всегда поддерживал политику Александра Григорьевича, — сказал Руслан Алехно.
Издание «Подъем» также спросило у российского певца Стаса Пьехи, поедет ли он в этом году петь в Витебск, но артист пока не решил:
— Я пока никакого мнения не сформировал, потому что сейчас занят съемками с утра до вечера. Мне нужно понять вообще, что происходит.
Мы поинтересовались в дирекции «Славянского базара», есть ли уже окончательный список артистов, которые приедут в этом году.
— Афиша будет меняться в процессе организации фестиваля, как это было и в предыдущие 30 лет. Это обычная практика при подготовке больших мероприятий, — ответили Onliner в дирекции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)