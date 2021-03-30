«Они пока в стоп-листе, поставок нет». Белорусские помидоры сначала взлетели до небес в цене, а теперь исчезли с большинства прилавков

Источник материала: Onliner Кто думает, что быть веганом в Беларуси выгоднее, чем мясоедом, давно не видел ценники на овощи. Если присмотреться, окажется, что испанские черри стоят больше 44 рублей за кило, белорусские помидоры — 10 рублей, а огурцы — больше 7 рублей. Мы спросили у продавцов и производителей, почему отечественные овощи, на 90% состоящие из воды, стоят как мясо. И куда они исчезли весной.

Покупатели: «Привезти к нам бананы и авокадо дешевле, чем собрать огурцы у себя под носом?»

С одной стороны, понятно: март не сезон для овощей, да и зима суровая была. Но с другой стороны, разве могут овощи стоить больше мяса? Ценники в магазине заставляют не только округляться глаза и поджиматься губы, но и терзать покупателей философским вопросом: а зачем вообще растить свои овощи зимой, если можно купить импортные — вкуснее и дешевле? На полке магазина разнятся и цены на овощи, и расцветки. Например, зеленоватые (на ценнике написано «розовые») белорусские помидоры в одной из сетей нашлись за 10 рублей. Испанские томаты черри в гипермаркете — 20 рублей за кило, бельгийские черри — 44,2 рубля, турецкие томаты — 7,4 рубля, украинские — 4,8 рубля.





Белорусские огурцы стоят от 4,3 рубля за длинные гладкие до 7,2 рубля за короткие с колючками. Российские — от 4,5 рубля за гладкий до 6,8 рубля за колючий.

— Конечно, цена на огурцы и помидоры запредельная. Учитывая, какую сумму просят за кило зеленых белорусских помидоров, хочется покрутить пальцем у виска, — жалуется женщина по имени Инна. — Но меня удивило, что наши огурцы оказались неожиданно ароматными, а не безвкусными, как в прошлом году. А вот с помидорами одно и то же каждый раз: на вид и на вкус как пластиковые, еще и несъедобные «кости» из сердцевины нужно выковыривать. Причем белорусские зимой и летом в магазинах одним цветом — бледно-розовые.



Говорят, выращивать овощи в России дешевле из-за недорогого электричества и теплоэнергии

Кое-кто из покупателей подмечает, что тропические фрукты часто оказываются дешевле белорусских овощей.

— На день рождения мужа две недели назад крутила суши — одни с авокадо (он их любит), другие с огурцом (мама не ест авокадо). С удивлением заметила, что огромный мягкий плод авокадо на Комаровке обошелся мне в 5 рублей за штуку, а примерно такие же по весу два белорусских огурца — 7. Выходит, вырастить и привезти к нам бананы и авокадо дешевле, чем собрать огурцы у себя под носом? — задается вопросом покупательница Наталья.



Томат то ли розовый, то ли зеленый

Впрочем, в половине магазинов на районе помидоров вообще не оказалось. Вообще никаких.

— Да хоть всю округу обойдите, помидоров не будет — ни импортных, ни белорусских, — пожимает плечами продавец супермаркета в Малиновке. — Нам их пока не привезли, в соседних магазинах тоже нет. В прошлую пятницу нам в магазин привезли ящик на 30 килограммов помидоров — и все, ждем. Сказали, что поставок нет.

— Они пока указаны в стоп-листе, поставок нет. Но у нас есть украинские томаты по 4,79 рубля, — предложили альтернативу в другой крупной сети.

В это время на столичной Комаровке импортных помидоров в избытке — испанские, турецкие, азербайджанские, желтые и красные, малиновые и коричневые. По цене от 4,5 рубля за испанские до 10,9 рубля за азербайджанские. Выбирай любой! А с белорусскими томатами удалось найти лишь две точки, цена — 6 рублей.



Иногда овощи выходят дороже килограмма мяса

Розничные сети: «Максимальная торговая наценка — 30%. Отойти от нее мы не можем ни на шаг»

Максимальные наценки на помидоры-огурцы регулирует государство, потому что они входят в список социально значимых товаров. Значит, торговые сети «накрутить» больше указанного максимума просто не имеют права. Кроме того, эти овощи должны быть в определенное время года на прилавках магазинов — таков закон. Например, отечественные огурцы должны быть в магазинах с апреля по ноябрь, а помидоры — с мая по ноябрь. И если белорусские огурцы в магазинах сейчас берут неплохо, то отечественные томаты даже не закупали.

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— Учитывая климатический фактор, низкая цена на томаты и огурцы зимой нам даже не светит. В это время она высокая у производителя, ретейл тут ни при чем, — говорит исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская. — Цены на них регулируются постановлениями Совмина, максимальная торговая наценка — 30%. Отойти от этого максимума мы не можем ни на шаг.



Цена за килограмм черри — более 44 рублей

Насчет цвета томатов тоже не всегда виноваты торговые сети: покупать часто приходится «кота в мешке». Отсюда и недозрелые овощи-фрукты на полках.

— Нельзя винить сети в том, что они продают зеленые томаты. Мы их покупаем на бирже: производитель выставил образцы товара, мы сторговались по сорту, цене и условиям поставки и заказали. А приезжает машина, в которой может быть треть недозрелых помидоров. Нам ничего не остается, как выставлять их в магазине недозревшими. Вернуть импортный товар назад вообще невозможно — за всю мою деятельность был только один такой случай с грушами, — вспоминает Наталия Шаблинская.





Выходит, сейчас как раз то время, когда розничные сети не обязаны покупать белорусские огурцы-помидоры, а на большинстве овощефабрик еще не собрали первый урожай. На Минской овощной фабрике помидоров тоже пока нет, первый урожай нужно ждать не ранее 1 апреля.

— В отличие от огурцов, зимой с подсветкой помидоры не зреют, поэтому мы их не высаживаем, только рассаду. Так что белорусские помидоры появляются в конце марта — начале апреля, — объяснили фабрике.

На парниково-тепличном комбинате огурцы-помидоры выращивают практически круглый год без перерыва. Но зимой они всегда дорогие из-за обогрева и подсветки теплиц. Как удалось узнать Onliner, около 73% себестоимости овощей приходятся на газ и электроэнергию, остальное — зарплаты сотрудникам, средства защиты, семена и прочее.





К слову, годовая инфляция в феврале составила 8,7% — на столько поднялись цены в стране по сравнению с прошлым февралем. Также каждый месяц Белстат подсчитывает среднюю стоимость разных продуктов. По подсчетам статистиков, средний ценник на кило свежего огурца в феврале составил 7,6 рубля, помидора — 5,1 рубля. При этом живая рыба стоила в среднем 6,5 рубля, свинина без костей — 10,5, а говядина — 14,9 рубля. Данных за март еще нет, их опубликуют только в апреле.