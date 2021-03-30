Клубный дом по-белорусски. Что происходит на стройплощадке ЖК «Монтерей»

Источник материала: Onliner

В самом конце 2019 года белорусам предложили новый объект в Лебяжьем — жилой комплекс «Монтерей». Цена метра — от $1420 по курсу. Из обещаний: максимум шесть этажей, большие окна, потолки от трех метров и закрытый от машин двор. Полтора года назад площадка, расположенная в границах улиц Ратомской — Мястровской — Ржавецкой, только начинала оживать, даже первый ковш земли еще не был выкопан. А, как известно, жизнь и застройщики любят преподносить белорусам сюрпризы, поэтому без мнения скептиков в комментариях не обошлось. Посмотрим, что стало с жильем премиум-класса по прошествии одного «ковидного» года.





Новый жилой комплекс находится прямо через дорогу от «Олимпик-Парка» и официально состоит из трех домов, образующих прямоугольник — он же небольшой внутренний двор, посреди которого находится трансформаторная подстанция. «Будка» — наследство от города, и от нее никуда не деться, но застройщик обещает облагородить этот утилитарный объект, от которого питаются расположенные поблизости дома.









Наружные стены домов выполнены из поризованного керамического блока (недешевый, а оттого нечастый гость у минских девелоперов), внутри — газосиликат и керамзитобетон.













Отрадно, что этажей ЖК не прибавил — как было заявлено, так и есть (пять жилых и один коммерческий). «До конца марта работы по каменной кладке планируется завершить, а в апреле будет демонтирован последний башенный кран. Следом на этом месте будет произведена прокладка инженерных сетей (электрических, водопроводных, тепловых) для подключения к ним первого дома. Есть предпосылки к тому, чтобы первая очередь была сдана даже раньше запланированного», — пояснил Onliner представитель застройщика.

Несмотря на проектную нумерацию, сейчас ближе всего в завершению дом №3: остеклено 80% квартир, начались штукатурные работы, в том числе на последнем, самом дорогом, этаже, где не только окна большие и площади впечатляющие, но и высота потолков — 3,30 м (на остальных этажах стандартом является 3 м).















Так пока выглядят места общего пользования: большие окна, лестница и один лифт.











Так подъезд должен выглядеть после окончания всех работ

Что касается метража, то предусмотрены варианты как для скромных одиночек, так и для больших семей: квартиры имеют площадь от 43 до 168 «квадратов». Студий-пеналов с одним окном не заложено. Всего же в ЖК запроектировано 90 квартир, некоторые без балконов и лоджий. Часть из них (в том числе пентхаусы) застройщик «придерживает» и станет продавать, когда дома будут на финальном этапе: «Тогда у клиентов уже появится четкое представление, каким будет клубный дом». В целом же, как пояснили в компании, покупатели проявили больший интерес к просторным квартирам, хотя обычно первыми улетают однушки.



















Автомобильный вопрос собираются решить за счет подземного паркинга под одним из домов (правда, в нем только 17 мест), наружных плоскостных стоянок и многоуровневого паркинга возле ЖК «Браславский» — мест в нем хватает.





— Строительная готовность составных частей «Монтерея» на данный момент такова: дом №2 — около 80%, дом №3 — 60%, дом №1 — 55%. В работах задействовано порядка 40 специалистов (фасадчики, каменщики, сантехники, штукатуры, специалисты по устройству вентиляции, монтажники оконных конструкций), — уточнили в «Тапасе».



