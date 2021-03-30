«Новы Час» получил предупреждение Мининформа за четыре статьи

Источник материала: UDF

Фото: svaboda.org

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«В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года N2 427−3 «О средствах массовой информации» (далее — Закон о СМИ) в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь».

«Чем же так мешают независимые медиа тем, кто считает себя властью? Почему уже сколько месяцев идет настоящая охота на независимых журналистов? Кого-то отказались печатать, кого-то лишили статуса СМИ, а кого-то вообще кинули за решетку. За что? За правду. Правда сегодня и есть худшее преступление. Особенно, если ее хотят знать миллионы», — комментирует письмо главный редактор издания Оксана Колб. — Мининформ требует «устранить указанные нарушения при выпуске очередного номера газеты «Новы час», о чем проинформировать Министерство информации не позднее 5 апреля 2021 года». Как их устранить, не сказано. То ли отозвать все экземпляры газеты и сжечь? Или написать, что в этих статьях всё неправда? А еще интересно, что от этого изменится. Девушка Полина, которая прошла через моральные и физические пытки, вдруг заболеет амнезией? Многочисленные абсурдные приговоры последнего времени вдруг станут законными? Если да, то, уважаемые читатели, считайте, что всё, что вы увидели в вышеуказанных статьях в №3 и № 4 «Новага часу», может способствовать нанесению ущерба национальной безопасности, поэтому лучше забудьте, никому не рассказывайте и больше не читайте.



Хотя мне кажется, что вред национальным интересам моей любимой Беларуси наносят совсем другие действия».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Новы Час» получил предупреждение Мининформа за четыре статьи Мининформ считает, что издание нарушило требование подпункта 1.3 пункта 1 статьи 38.

Мининформ считает, что издание нарушило требование подпункта 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации»:Претензии Мининформа касаются следующих статей:«Чаму дыялогу не было, няма i не будзе» №3, 22.01.2021 2021 г.;«Крымiнальны» 2020-ты. Як i за што пратэстоўцы атрымлiвалi тэрмiны зняволення» №3, 22.01.2021;«Пакуль мяне дапытвалi, побач збiвалi людзей, i нiкora гэта не бянтэжыла» ст. 6-7, №3, 22.01.2021;«Гета для ўлады» №4, 29.01.2021.