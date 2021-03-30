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Сгибающийся Xiaomi Mi Mix Fold представлен официально. Какая цена

30.03.2021 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi официально представила свой первый смартфон со сгибающимся экраном под названием Mi Mix Fold. Об этом говорится на сайте компании.


Основной гибкий экран устройства отличается диагональю в 8,01 дюйма, OLED-матрицей, разрешением WQHD+, частотой в 60 Гц и пиковой яркостью в 900 нит. Внешний дисплей — 6,5 дюйма, AMOLED, разрешение 2520×840 точек, частота — 90 Гц, пиковая яркость — 900 нит.

Девайс весит 317 граммов в обычной версии и 332 грамма в керамической. Когда аппарат находится в открытом состоянии, габариты такие: 173,27 мм x 133,38 мм x 7,62 мм. В закрытом — 173,27 мм x 69,8 мм x 17,2 мм. Сканер отпечатков пальцев разместили в клавише питания на боковой панели. Также в активе четыре динамика, над которыми работали вместе с Harman Kardon.





Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 888, оперативной памяти — 12/16 ГБ (типа LPDDR5), постоянной — 256/512 ГБ (типа UFS 3.1). Батарея — емкостью в 5020 мАч, поддерживается 67-ваттная проводная зарядка, восполняющая энергию от 0 до 100% за 37 минут. Операционная система — Android 10 с MIUI 12. Есть также «ПК-режим», делающий интерфейс похожим на тот, что обычно используется в ноутбуках. Конечно, аппарат может работать в 5G-сетях.


Основная камера состоит из модулей разрешением в 108 Мп (семь линз, 2.1μm, девять соседних пикселей при автоматическом режиме съемки соединяются в один), 13 Мп («щирик», f/2.4, 123 градуса) и 8 Мп. Последний датчик — первый в мире объектив с «жидкой» линзой, которая способна изменять фокусное расстояние. Другими словами, оптический зум настраивается, как в объективах для «больших» камер. Фронтальная камера — 20 Мп.

В паре со всеми камерами трудится сопроцессор Surge C1 разработки самой Xiaomi, который помогает настраивать параметры съемки.

В Китае за Mi Mix Fold просят от 1520 долларов.

 
 
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