В Гродно 12-мальчик пошел на красный и попал под колеса автобуса

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса автобуса в Гродно, сообщили в областной Госавтоинспекции.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось вечером 29 марта на Индурском шоссе. Предварительно установлено, что 60-летний водитель автобуса, поворачивая налево в направлении улицы Кабяка на разрешающий сигнал светофора, сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в детскую больницу.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .