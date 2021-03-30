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В Гродно 12-мальчик пошел на красный и попал под колеса автобуса
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса автобуса в Гродно,
Происшествие случилось вечером 29 марта на Индурском шоссе. Предварительно установлено, что 60-летний водитель автобуса, поворачивая налево в направлении улицы Кабяка на разрешающий сигнал светофора, сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в детскую больницу.
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В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в детскую больницу.
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