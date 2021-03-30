«Таких, как Тимур, больше нет». Поговорили с белоруской, которая решила бороться за сердце Тимати

Источник материала: Tut.by

Гомельчанка Мария Лобанова, участница «Мисс Беларусь», стала одной из трех участниц нового сезона шоу «Холостяк», которых Тимур Юнусов (Тимати) лично пригласил в проект сразу после кастинга. Но неожиданно для всех Мария отказалась от участия в шоу по семейным обстоятельствам: Тимур оценил приоритеты девушки и оставил ей шанс вернуться в любой момент.

Мы поговорили с Марией о том, почему она уехала из Беларуси, зачем пошла покорять сердце Тимати и как воспринимает хейт, который предсказуемо обрушился на нее после эфиров. Кстати, мы, само собой, задали Марии не один вопрос о том, как она относится к тому, что сейчас происходит в родной стране, и к другим участницам «Мисс Беларусь», которые выступили против насилия — например, к Ольге Хижинковой и Полине Бородачевой. Но, увы, ответов на них мы не получили.

— Мария, как вам вообще пришла идея участвовать в проекте «Холостяк»?

— Это совершенно случайное стечение обстоятельств. Меня и раньше приглашали на кастинг, но всегда было не до этого. Тем более я была в отношениях. Но в этом году судьба распорядилась иначе. Как-то утром проснулась с мыслью, что стоит посмотреть, когда в этом году будет проходить шоу «Холостяк». Я загуглила и узнала, что кастинг на восьмой сезон в самом разгаре. Подумала: почему бы и нет? Написала, и меня сразу пригласили на личную беседу. Я поехала на нее в тот же день — между своими съемками. Приехала в самом обычном виде, в черной водолазке и черных брюках, никак специально к этому не готовясь. Я сразу увидела заинтересованность продюсеров, да и в себе я всегда уверена, знаю, что, если пришла, буду идти до конца.

— Как ваша семья отнеслась к вашему участию в проекте?

— Моя семья — это мои лучшие друзья. Они всегда в меня верят, это моя поддержка и опора, конечно, они меня поддержали. Родные знают, что я — сильная личность, уверена в себе, и, если я иду куда-то, то точно буду лидером. Поддержка близких меня всегда мотивирует.

— Расскажите, как проходил кастинг в проект? Какие критерии предъявлялись к участницам?

— Было несколько этапов кастинга. Но мне было понятно всё с первых минут и показалось, что продюсерам я сразу понравилась: я коммуникабельная, умею работать на камеру. На первом этапе кастинга было интервьюирование. Вопросы, которые мне задавали, касались самых разных сфер: сколько я зарабатываю, какая у меня машина, мой сексуальный опыт, любимый цвет и так далее.

Продюсеры хотели узнать о каждой участнице с самых разных сторон. На первом этапе кастинга еще не было известно имя холостяка. Второй этап был похожим, я тоже отвечала на вопросы. И на третьем, заключительном этапе кастинга, должен был состояться разговор с психологом.

Но в то время, когда я отвечала на вопросы, неожиданно появился Тимур. Я была в шоке, потому что меня никто не предупредил! Он лично решил пригласить меня на шоу. Я никак не ожидала познакомиться с ним на кастинге. Знакомство было приятным, он подарил мне очень красивый букет моих любимых пионов.

— На каком из этапов вы узнали, что холостяком будет Тимати? Какой была ваша реакция?

— Я об этом узнала после первого этапа кастинга. Сестра скинула мне новость о том, что главным героем будет Тимур. Тогда я окончательно поняла, что хочу участвовать не просто ради интереса, а чтобы бороться за его сердце и идти до конца. Это тот типаж мужчин, который мне нравятся. Таких, как Тимур, больше нет: умный, самодостаточный, успешный, сильный.

— Мария, в своем инстаграме вы выступаете за семейные ценности, мечтаете о детях. На ваш взгляд: разве можно построить крепкие отношения на подобном проекте?

— Я считаю, что на проекте можно построить любовь. Все понимают, что это шоу, и я не говорю об отношениях, которые обязательно закончатся штампом в паспорте. Но у нас нет никакого сценария. Вы можете встретить там человека, можете друг другу понравиться, можете друг друга чему-то научить, запомниться. Не важно, где ты находишься: на съемке, на проекте, у стоматолога — ты всегда можешь познакомиться с человеком, с которым у вас будут схожие интересы.

Я не шла на проект с какой-то конкретной целью — ради выгоды или ради увеличения числа подписчиков. Просто я такой человек — мне интересно попробовать себя в разных сферах. Я люблю новые эмоции. И в таких проектах я раскрываюсь, получаю новый опыт, знакомлюсь с новыми людьми.

— Вас не пугал любовный бэкграунд Тимура Юнусова — от своих девушек уходил вскоре после рождения детей?

— Нет, меня это не пугало. Если он расставался с девушками до меня, это не значит, что и у нас отношения могут закончиться так же. Все индивидуально. Я никогда себя ни с кем не сравниваю. И вообще меня не пугают трудности. Если мне интересен человек, я буду с ним общаться. Я привыкла жить сегодняшним днем. А что суждено, то суждено.

— Как относитесь к тому количеству хейта, который обрушился на Тимати, участниц и сам проект? Мол, почему девушкам нужно добиваться мужчину…

— К хейту я всегда относилась нейтрально. Для меня важно мнение моих близких, родных и друзей. А диванные критики, которые ничего из себя не представляют и только комментируют, мне безразличны. Меня не волнует мнение посторонних мне людей.

— Вы были несколько лет в серьёзных отношениях с молодым человеком, что демонстрировали в своем инстаграме. Почему не сложилось?

— В отношениях я была долго, около шести лет. Это были первые — искренние, верные, настоящие и пока единственные серьезные отношения в моей жизни. Они начались еще со школьной скамьи. Но наши дороги разошлись. Основной причиной нашего расставания, думаю, стало расстояние.

Я переехала в Москву, он остался в Минске, я много путешествовала по работе, последний год была в разъездах, мы не могли видеться. Мы разошлись мирно, продолжаем поздравлять друг друга с праздниками. Мой бывший молодой человек — прекрасный мужчина, и я знаю, что, если обращусь к нему за помощью, он никогда мне не откажет.

— За участие в проекте надо платить? Кто, например, несет расходы за макияж, наряды?

— Участие в проекте абсолютно бесплатное. Макияж, перелеты и тому подобные расходы несут создатели проекта. А если говорить про наряды, то это отдельная история. Перед началом проекта я собрала, наверное, четыре чемодана вещей. Но не потому, что обязана была эта делать — просто я всё себе подбираю сама, мне это нравится.

— Мария, вы два года живете в Москве. Почему вообще решили уехать из Беларуси?

— Я родилась в Гомеле и люблю Беларусь. Но я всегда стремлюсь к большему. К окончанию школы я поняла, что в Гомеле я достигла своего максимума: мне хотелось развития и других масштабов работы. Я переехала в Минск, поступила там в университет, а затем так же сделала в этом городе всё, что могла: у меня были хорошие рекламные кампании, были съемки для журналов, а также титул в конкурсе «Мисс Беларусь». На тот момент моя сестра переехала в Москву, я часто бывала у нее в гостях, и у меня появилось много работы в столице России. Я поняла, что жить между Минском и Москвой невозможно. Поэтому спокойно переехала, и очень счастлива. Я люблю Москву, ее ритм, а также здесь есть рост. Но засиживаться и тут не планирую, у меня большие планы по покорению мира.

Мария с сестрой

— В своем инстаграме демонстрируете вполне обеспеченную жизнь. Чем занимаетесь, чтобы поддерживать такой достойный уровень?

— Я не демонстрирую роскошную жизнь, я живу в меру своих возможностей. Очень много работаю и всего, что у меня есть, я достигла сама. Но так было не всегда. Я долго иду по своему пути. Бывало, что на съемки я ездила на автобусе, на нем же возвращалась ночью домой. Со съемок ехала в институт. Было непросто, но, повторюсь, я долго шла к тому, что имею. Все это благодаря упорству, старанию. Я очень критична к себе, но я знаю, что могу. В инстаграме я показываю ровно ту жизнь, на которую заработала сама.

— Кто из родственников у вас остался в Беларуси, откуда вы родом? Часто приезжаете на родину?

Вся моя семья живет в Беларуси. Мама много путешествует, она так же, как и я, не может сидеть на месте. У моей мамы бизнес в Гомеле, поэтому она живет между Гомелем, Минском и Москвой. С мамой мы видимся постоянно, она часто к нам приезжает. Бабушка, которую я считаю второй мамой, тоже живет в Гомеле, там же живут дядя, тетя и двоюродная сестра. Родину я очень люблю, люблю наш народ — гостеприимный, добрый, позитивный. Всегда с огромным счастьем приезжаю домой, и до пандемии делала это часто. Сейчас, когда закрыты границы, такой возможности нет. Но я очень жду их открытия, потому что сейчас пишу диплом в БГУ, мне его надо защищать. Да и вообще хочется навестить своих близких.

— Вы участвовали в конкурсе Мисс Беларусь-2016. С кем-то из участниц конкурса общаетесь?

— Любой проект дает опыт, интересных людей и знакомства. Я до сих пор переписываюсь с Вероникой Коробковой и Катей Савчук, с которыми познакомилась на конкурсе. И «Холостяк» тоже подарил мне очень крутых девчонок и дружбу. Что бы ни говорили люди, но на реалити существует реальная жизнь, реальные эмоции, чувства — и там можно завести настоящие отношения.

Участие в шоу в принципе очень повлияло на мою жизнь. Местами было очень стрессово — в повседневной жизни нет такого эмоционально сложного состояния, как на проекте. С нами ежедневно занимался психолог: у нас забирали телефоны, мы не общались с близкими, съемки были долгие. Мы могли ждать их по 5−6 часов. Но именно участие в «Холостяке» принесло мне первый и колоссальный опыт работы на ТВ-шоу.

— После выхода первой серии проекта вы столкнулись с критикой вашей внешности. Зрители утверждают, что вы на экране и в своем инстаграме — два разных человека. Что может ответить на это?

— К критике я отношусь спокойно, и я понимаю, что телевизионные съемки — это определенный формат, который добавляет килограммы. Ракурс, выставленный свет — много факторов, из-за которых мы выглядим иначе. В инстаграме съемки модельные, профессиональные, снимки, конечно, немного ретушируются.

Да, на момент участия в проекте у меня было лишних 2−3 кг. Все мы не идеальны, и я тоже: прыщик вскочил или щечки округлились. Но я люблю себя, и призываю всем любить и принимать себя такими, какие мы есть. Перед зрителями я предстаю искренней и естественной, вот такая я Маша Лобанова. Хотите, любите меня, не хотите — не любите. Хейт — это нормально.

— Какие манипуляции вы делаете с лицом, чтобы так прекрасно выглядеть?

— Никогда ничего не делала с лицом и фигурой, хоть многие не верят. Спасибо маме и папе за мои губы, нос, за хорошую фигуру. Особенно маме, конечно, потому что я пошла в нее: у нее такая же идеальная кожа, такие же пухлые губы и большая грудь. Если бы я прибегала к операциям, сказала бы об этом. Не стала бы утаивать. Но вообще я за индивидуальность и за натуральную красоту.

Мария с мамой и сестрой

— Как поддерживаете себя в форме: тренировки, питание?

— Моя мама с самого детства приучала нас с сестрой к правильному образу жизни. У нас всегда была хорошая, здоровая еда, никогда не было жареного и жирного, фастфуда. Всегда был домашний мед, орехи и рыбка, не было хлеба и разных вредных продуктов.

Так что привычки правильного питания заложены во мне с детства. Я стараюсь и сейчас их придерживаться. Мы всегда занимались спортом: фигурное катание, плавание. Тренируюсь и по сей день, люблю спорт и массажи, серфинг и сноуборд, конный спорт, стрельбу. Для меня спорт — это норма, это часть моей жизни.

— Жаль ли вам было покидать проект?

— Нет, мне было не жаль его покидать. А как мне может быть жаль, если я покинула проект с золотой розой, которая дает шанс вернуться в любой момент? Я первая и единственная девушка в истории проекта, получившая эту розу.

— Почувствовали ли вы заинтересованность Тимура в вас?

— Почувствовала на 100%. Энергетику между мужчиной и женщиной, взгляды можно почувствовать сразу. Поэтому я по взгляду, диалогу и личному разговору поняла, что я ему симпатична. Он сам говорил об этом и хотел, чтобы мы еще раз увиделись.