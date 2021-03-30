В армию Украины поступили 26 боевых машин. Страна отсудила их у Польши

Источник материала: Tut.by

В Житомире прошла передача Вооруженным силам Украины 26 боевых машин БМП-1АК. Ранее «Укрспецэкспорт» сумел отсудить эту бронетехнику у польской компании, сообщает сайт defence24.pl.



БМП-1 украинской армии. Иллюстративное фото: wikipedia.org

Машины должны были быть приписаны к украинской армии еще в ноябре, однако процедура затянулась из-за пандемии. Но эта техника была закуплена еще в 2017 году — БМП ранее принадлежали чешской армии, и украинской стороне их собиралась доставить польская компания Wtórplast.

Однако сообщается, что эта фирма задержала поставки, чтобы получить за оборудование более высокую цену, чем изначально предполагалось — это оправдывали затратами на ремонт (техника, по мнению польской стороны, оказалась в худшем, чем ожидалось, техническом состоянии).

Дело в итоге поступило в польский суд, и все 26 машин были конфискованы приставом. В июле 2020 года «Укрспецэкспорт» выиграл дело, и от Wtórplast добились не только передачи 26 машин, но и компенсации судебных издержек и других денежных выплат.

В октябре прошлого года техника поступила на Житомирский бронетанковый завод, и ее собирались отремонтировать за месяц. Однако ремонт также затянулся, и сроки сдвинулись до марта 2021 года.